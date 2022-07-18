amJetso送KOLOUR x The French Girl藍牙喇叭及藍牙摺疊鍵盤套裝

荃灣千色匯及元朗千色匯 (KOLOUR)一直致力連繫藝術融入社區，為藝術創作者與公眾締造藝術共賞平台。KOLOUR特別於今個夏天為大家呈獻「法」現盛夏Double Happiness，於7月12日至9月11日期間，特別邀請著名法國NFT藝術家The French Girl (Caroline Tronel)，策展首個商場聯乘個人NFT藝術展，特別打造揉合The French Girl專長之街頭塗鴉畫風的法式夏日遊樂園，供大家打卡留念。

打卡地點的主題佈置一共有三個：荃灣千色匯1樓，還原法國NFT藝術家The French Girl夢想中的遊樂園，逾2米的彩虹獨角獸配合主題加入常見玩樂設施包括鞦韆、搖搖板等打卡位；荃灣千色匯2樓展示法國NFT藝術家The French Girl的最新動態及靜態NFT畫作；及元朗千色匯地下大堂展示法國NFT藝術家The French Girl親手製作的滑板，並設置以雙囍為背景的長椅，同時亦會展示The French Girl的最新動態及靜態NFT畫作。

現在KOLOUR特別送出The French Girl 藍牙喇叭及藍牙摺疊鍵盤套裝給am730讀者，遊戲詳情如下：

送出獎品🎁：The French Girl藍牙喇叭及摺疊鍵盤套裝 （價值：$976）

名額：10位

參加方法：

成為am730會員

按此前往遊戲活動頁面

按照遊戲頁面的指示完成相關程序

就有機會可以贏取The French Girl藍芽喇叭及摺疊鍵盤套裝

條款及細則：

- 截止日期：2022年7月24日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。