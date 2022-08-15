amjetso送mdceuticals 溫和去角質啫喱

送出獎品： mdceuticals 溫和去角質啫喱（價值$780）

參加方法：

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就有機會可以贏取mdceuticals 溫和去角質啫喱

條款及細則：

- 截止日期：2022年8月21日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

除了早晚清潔洗臉，擦護膚品外，去角質亦是不容忽視的重要一環。角質管理就尤如為皮膚進行大掃除般，不但可以幫助肌膚進行深層清潔，更有去死皮、緊緻、美白、疏通毛孔之功效，能有助提升護膚品的吸收能力，將保養品的功效發揮得淋漓盡致。 md:ceuticalsTM的md:prepeelTM AHAs Complex 15%溫和去角質啫喱結合不同的 果酸成份，安在家中亦能達致肌膚再生，讓多餘角質層自然脫落，有助改善 肌膚粗糙暗啞及毛囊角化症。同時加入透明質酸及維他命E等高效補濕滋潤成份，減低果酸對肌膚的刺激性。適合所有皮膚使用。

銷售點：於指定醫學美容中心有售，詳情請向md:ceuticals Hong Kong Facebook專頁查詢 香港總代理Capto (Hong Kong) Limited

查詢電話：2527 0333 網頁查詢：https://capto.com.hk/mdceuticals/ Facebook專頁：md:ceuticals Hong Kong