amjetso送Mira Place ARTE HK$300 現金券+ARTE 手錬及新羅寶 HK$500現金券

送出獎品：

Mira Place | ARTE HK$300 現金券 + ARTE 手錬乙條 Mira Place | 新羅寶 HK$500 現金券

參加方法：

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就有機會可以贏取mdceuticals 溫和去角質啫喱

條款及細則：

- 截止日期：2022年8月22日，時間23:59。

- 每人只限參加一次。

- 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

- 詳細條款及細則，請參閱遊戲登記專頁。

簡介：

Mira Place 年度音樂盛事 Gimme LiVe 音樂節今年將踏入 10 周年並於 8 月份再度回歸！今年音樂節特別以「五音十色」為主題，8月6日起一連四星期將會以五種多元化的音樂體驗為生活注入無限色彩，感受音樂帶來的正能量。同時，Mira Place 更首次於Gimme LiVe音樂節加入藝術元素，聯乘摩登地標Pop Art 藝術家 DAIV 陳偉豪、數碼藝術團 MetaArtz 聯合一同創作以「Colour My LiVe」為主題的數碼藝術畫展，與眾歌手合作將香港音樂化作五音十色的可視化藝術。部分作品除了展覽外更推出全港首個音樂Ｘ藝術 NFT 作慈善義賣，所有收益將全數捐贈「音樂兒童基金會」，幫助基層兒童追逐音樂夢想。

Mira Place 會員更可憑積分換領 Gimme LiVe音樂節門票及夏日商戶禮遇，聽「五音」、看「十色」共度仲夏！衛蘭、泳兒、鄭融、林奕匡、炎明熹及Zpecial等一眾歌手和樂隊將於8月6日起一連四個星期六帶來不同類型的音樂演出。而8月12日起一連三個星期五，一眾本地Buskers將以音樂療癒心靈，與您於Mira Steps放鬆心情，為週末揭開序幕。詳情可瀏覽Mira Place網頁。