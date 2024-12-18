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2024-12-18 12:38:14

amJetso送Nothing耳機+智能手錶連Nothing X KUROMI 限定便攜包

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今年聖誕唔再送伏嘢！聖誕禮物正評之選！🎁

Nothing Ear (a)專為音樂愛好者🎶設計，比你最正音效體驗！呢款耳機時尚嘅透明設計同智慧主動降噪功能，你無論身處何地，都可享受清晰音樂。仲有低音增強功能，好似置身現場，唔會miss咗任何一個細節。充電盒嘅纖薄外框抗壓防刮，方便攜帶，可播放長達 42.5 小時，隨時隨地沉浸喺音樂世界入面。

CMF Watch Pro 2係你最佳24小時心健康夥伴，一手掌握心率、壓力、血氧監察、睡眠資料，全方位追蹤健康狀態。配備內建mic同喇叭，直接手腕上通話冇難度！可互換式錶圈、鋁合金機身、有4款顏色選擇，襯返自己個人style，點襯都得！

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獎品：

  1. Nothing Ear (a) 白色（價值：HK$799再送Nothing X KUROMI 限定便攜包1
  2. Nothing Ear (a) 黑色（價值：HK$799再送Nothing X KUROMI 限定便攜包1
  3. CMF Watch Pro 2橙色（價值：HK$579 再送Nothing X KUROMI 限定便攜包1
  4. CMF Watch Pro 2藍色（價值：HK$579再送Nothing X KUROMI 限定便攜包1

名額：4

 

📍 銷售點：

產品於香港精品百貨連卡佛 Lane Crawford1O1Ocsl、豐澤Fortress及各大零售商發售

產品詳情：https://bit.ly/402ABtN

 

 

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