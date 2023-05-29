amJetso送PANTONE - 800針全棉拼色雙人床品套裝

PANTONE作為國際共通的色彩語言，多年來透過了解分析顏色與世界、人體自身的關係，把顏色從單純的視覺感官推前到主導情感與時尚潮流的重要元素。PANTONE這次為我們帶來了一系列的家居生活精品，主打休閒服、床品、毛巾、居家拖鞋及各類生活家品，結合高質素材質如高針數天然全棉、特織面料等，以及嚴謹的工業製造水平，提高產品舒適度與結構穩定性，並把潮流元素注入產品細節，將顏色的運用推到極致，巧妙地讓我們對日常生活中的色彩有更深層次的體會。

PANTONE床品使用100%優質純棉，面料透氣性強，800針針織面料給予更貼身的親膚觸感優質純棉有較長的使用壽命，令床品更耐用。床笠配備橡筋以固定於床褥、床笠高度 14"/36cm 更合適厚身床墊；床品套裝已包含床單，被袋及枕袋。

PANTONE床品及生活用品系統現已登陸MAMA730網店，產品詳情：https://mama730.online/collections/pantone-bedding

送出獎品: PANTONE - 800針全棉拼色4呎雙人床品套裝 ＜＜按此參加＞＞

(包括1個床笠: 48" x 75" + 14"；1個被袋: 70" x 90"；2個枕袋: 19" x 29") (總值：$2,250)

名額：10個

截止日期::2023年6月4日