amJetso送SingSingBuy韓國直送零食福袋

疫情下大家都暫時未必可以隨心地飛去韓國盡情吃喝玩樂，不過唔緊要，amJetso今次聯同SingSingBuy韓國網購專門店為大家送上韓國直送零食福袋，包括：POHANG WELLBING麵線、BT21咖啡攪攪棒、 ITS Nuts Bar Honey Peanut能量棒、Abishag水果片，至啱一邊食一邊煲韓劇睇oppa!!
SingSingBuy韓國網購專門店不時為你帶來韓國最新、最熱銷產品，令你輕鬆在家都可以隨意網購心愛的韓國產品。由即日至2022年5月31日止，憑此優惠碼SSBAM730_20到SingSingBuy韓國網購專門店(www.singsingbuy.com.hk)選購任何產品滿HK$50，即可享有HK$20現金折扣優惠。
此外，於2022年4月30日或之前like SingSingBuy Instagram 粉絲專頁 (SingSingBuy.hk)後並截圖inbox通知，即有機會獲得小禮物乙份。小禮物數量有限，送完即止。
SingSingBuy韓國網購專門店於香港成立多於5年，由移居香港的韓國人直接管理，直接引入韓國或世界各地最新美容、健康、個人護理及lifestyle產品，由原產地直送香港，保證正貨。
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送出獎品🎁：SingSingBuy韓國直送零食福袋 總值$209
- POHANG WELLBING麵線(鯷魚味/辣海鮮味/牛骨湯味/泡菜味) x 1碗 零售價$18
- ITS Nuts Bar Honey Peanut能量棒 (蜂蜜花生味/夏威夷味) x 1盒4件 零售價$35
- BT21咖啡攪攪棒 x 1盒 零售價$128
- Abishag水果片14g(士多啤梨/橙/梨/蘋果/柿) x 1包 零售價$28
名額：48個 (口味隨機)
參加方法：
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條款及細則：
- 截止日期: 2022年4月4日23:59。
- 最佳答案之48位參加者可獲獎品。
- 每人只可獲獎一次。
- 得獎者將獲電郵通知。領獎地點:灣仔
- 領獎時，如發現參加者之電郵/個人資料與參加遊戲時所登記的不符或不正確，其得獎資格將被取消。
- 所有獎品不可兌換現金、轉售、退換或退款。
- 請確保填寫正確電郵，如因電郵地址錯誤而導致無法接收得獎電郵通知, am730將不會補發電郵。
- 參加時間以am730電腦系統為準。如因參加者的智能手機型號、網絡系統、技術問題、或其他不可抗力的理由，而導致無法或延誤參加活動，am730概不負上任何責任。
- 獎品圖片及售價只供參考。一概以實物及產品供應商為準。活動細則如有更改,請以主辦機構公布為準。am730不會對獎品之質素及服務承擔任何責任。
查詢:marketing@am730.com.hk
＊＊因疫情影響，公布得獎通知及領獎日期將延遲，不便之處，請見諒。＊＊