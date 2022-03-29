amJetso送SingSingBuy韓國直送零食福袋

疫情下大家都暫時未必可以隨心地飛去韓國盡情吃喝玩樂，不過唔緊要，amJetso今次聯同SingSingBuy韓國網購專門店為大家送上韓國直送零食福袋，包括：POHANG WELLBING麵線、BT21咖啡攪攪棒、 ITS Nuts Bar Honey Peanut能量棒、Abishag水果片，至啱一邊食一邊煲韓劇睇oppa!!

SingSingBuy韓國網購專門店不時為你帶來韓國最新、最熱銷產品，令你輕鬆在家都可以隨意網購心愛的韓國產品。由即日至2022年5月31日止，憑此優惠碼SSBAM730_20到SingSingBuy韓國網購專門店(www.singsingbuy.com.hk)選購任何產品滿HK$50，即可享有HK$20現金折扣優惠。

此外，於2022年4月30日或之前like SingSingBuy Instagram 粉絲專頁 (SingSingBuy.hk)後並截圖inbox通知，即有機會獲得小禮物乙份。小禮物數量有限，送完即止。

SingSingBuy韓國網購專門店於香港成立多於5年，由移居香港的韓國人直接管理，直接引入韓國或世界各地最新美容、健康、個人護理及lifestyle產品，由原產地直送香港，保證正貨。