amJetso送SONIC ZEPPELIN 2023 : 想做就做 音樂會門票 10張

齊柏林熱狗店ZEPPELIN HOT DOG正式宣布，SONIC ZEPPELIN 2023 : 想做就做 音樂會擬於2023年1月17日於麥花臣場館舉行。齊柏林熱狗店熱愛音樂，成立以來曾3次舉辦小型音樂會，唯上一次（2019年）過後因疫情而停辦。2023年，適逢齊柏林熱狗店8週年，決定將對音樂的熱誠和夢想推上更大的舞台！以「想做就做」為主題，和大家一起面對不確定的未來！

當晚表演單位包括澎湃明快音樂配以幽默戲謔歌詞的ToNick；以夢幻編曲說故事的per se；金屬曲風配典雅文學的逆流；聲畫作引，將聽眾剝離現實的Smoke In Half Note。

由Punk（龐克）、夢幻流行、Metal（金屬）到Post-rock（後搖滾）。四個單位，四種風格，不論流行與indie，一齊感受香港音樂的多元、感受live music的生命力！

ONIC ZEPPELIN 2023 : 想做就做 音樂會詳情

演出陣容 : Tonick / Per se / 逆流 / Smoke in half note

演出日期：2023年1月17日

演出時間：20:00

演出場地: 麥花臣場館（旺角奶路臣街38號）

門票售價 : $480 / $580

購票 : https://zuk.kktix.cc/events/zeppelinhotdog (現已公開發售)

截止日期: 2023年1月5日