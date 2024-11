Full of Cheer快樂彩虹瀑布

🎄聖誕夢幻來襲!今年The ONE邀請咗Care BearsTM家族成員打造6大滿載正能量嘅夢境打卡位,等你喺佳節被愛❤️、友誼👭🏻、勇氣💪🏻與希望✨等魔法滿滿包圍。Care Bears迷記得嚟影相打卡啦!📸

場內更設有「The ONE x Care BearsTM期間限定店」發售300+款主題精品及會場限定新品!

必打卡位置:

🧸3米高毛絨絨Share Bear

🧸4米高Care Bears™愛心聯萌聖誕樹

🧸「癒」你所願幻變許願基地

🧸Full of Cheer快樂彩虹瀑布

🧸Grumpy Bear「Emo」角落

🧸經典Care BearsTM友誼打卡牆

獎品:The ONE x Care BearsTM「2025 Stay With You座枱月曆」+「True Heart Bear夢幻小包」1 set