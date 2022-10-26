amJetso送Uber Taxi 50元優惠碼

最新入境檢疫措施鬆綁為「0+3」後，大家都急不及待飛去外遊喇！作為大眾值得信賴嘅出行夥伴，Uber 亦留意到港人近期來往機場嘅人數急增，由機場前往市區嘅行程數量與 2022 年第一季相比急增一倍多。如果你或者親友正在準備外遊，就千祈唔好錯過 Uber 往返機場嘅限時 85 折優惠，由而家至 10 月 31 日，只要喺 Uber App 內輸入優惠碼「HKGAIRPORT」，首 2,500 位乘客即可喺下一次乘搭 Uber 往返香港國際機場時享受限時 85 折優惠，最高優惠金額為港幣 50 元，名額有限，先到先得，額滿即止^。

唔駛來往機場嘅朋友都有優惠㗎！！Uber X amJetso 攜手送出 Uber Taxi 行程 HK$50 優惠碼，方便你平日同親朋好友四處外出或者出席聚會都可以 call Uber Taxi 代步，輕鬆重拾社交生活嘅樂趣！

===============================

送出獎品: Uber Taxi 50元優惠碼

名額：100個

截止日期: 2022年11月2日

-----------------

^往返機場限時 85 折優惠之詳情，請查閱 Uber App 內所列之相關條款與細則。

# Uber Taxi 行程 HK$50 折扣優惠條款及細則：優惠期由即日起至 2022 年 12 月 31 日。於優惠期內，乘客預約的一趟 Uber Taxi 行程可獲得 HK$50 優惠。優惠只適用於香港之行程。每趟 Uber 行程只能使用一個優惠。如果你的帳戶有多於一個適用的優惠，系統會優先使用符合條款及細則，以及價值最高的優惠。優惠只適用於香港的行程，名額有限，先到先得，額滿即止。有關任何優惠的爭議，Uber 保留最終決定權。