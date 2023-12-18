amJetso送Weider IN Jelly (每份12包)

都市人生活步調快速，大多時間都沒法補充足夠的維他命，維他命是人體所需5大營養素之一。5大營養素包括有碳水化合物、脂肪、蛋白質、維他命及礦物質，無論身體儲存了多少的能量，如欠缺維他命和礦物質的話，身體便不能正常運作。特別是不喜愛蔬菜的人士，或是經常外出用餐的上班族，時常會忽略攝取足量營養素的重要性。

Weider IN Jelly維他命果凍含有5大營養素，適合作為工作時正餐與正餐之間的小食，方便每日隨時補充缺乏的重要營養素！

Weider IN Jelly Multi Vitamin 維他命(熱情果味)