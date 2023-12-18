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2023-12-18 07:00:00

amJetso送Weider IN Jelly (每份12包)

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都市人生活步調快速，大多時間都沒法補充足夠的維他命，維他命是人體所需5大營養素之一。5大營養素包括有碳水化合物、脂肪、蛋白質、維他命及礦物質，無論身體儲存了多少的能量，如欠缺維他命和礦物質的話，身體便不能正常運作。特別是不喜愛蔬菜的人士，或是經常外出用餐的上班族，時常會忽略攝取足量營養素的重要性。

Weider IN Jelly維他命果凍含有5大營養素，適合作為工作時正餐與正餐之間的小食，方便每日隨時補充缺乏的重要營養素！

Weider IN Jelly Multi Vitamin 維他命(熱情果味)

  • 含7種維他命，讓你精神飽滿，做事更有效率
  • 低熱量 ，每包只有70卡路里
  • 補充身體水份

Weider IN Jelly Energy 能量(白葡萄味)

  • 提供約兩隻香蕉的能量，迅速補充能量
  • 含7種維他命
  • 補充身體水份及養份

Weider IN Jelly Beauty 膠原蛋白(蜜桃味)

  • 3900毫克膠原蛋白肽
  • 補充續漸流失的膠原蛋白
  • 低熱量，每包只有68卡路里
  • 助你保持肌膚健康

 

送出獎品：Weider IN Jelly維他命果凍 (每份12包)
價值HK$180
名額：84

 

截止日期: 2023年12月24日

>>按此參加<<

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