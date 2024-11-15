amJetso 憑積分換香港冬日美食節、香港冬季購物節、香港家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽 免費入場券

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2024-11-15 17:33:40

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【展覽資料】

地點：灣仔香港會議展覽中心1號及3號館

日期：20241225日至28(美食節展期至29)

時間：1225日至27日：10am – 8pm

1228日：10am – 7pm  (美食節展：10am - 8pm)

1229日：10am – 7pm

展覽詳情：香港冬季購物節 香港冬日美食節 香港家居潮流博覽 數碼生活及車品博覽

 

送出獎品：香港冬日美食節、香港冬季購物節、香港家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽 入場券兩張

名額：250

價值：$30

 

 

參加方法：

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