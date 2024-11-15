amJetso 憑積分換香港冬日美食節、香港冬季購物節、香港家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽 免費入場券

聖誕最大型室內購物美食嘉年華，一票在手行晒4展，滿足你吃、喝、玩、樂4個願望！
第22屆香港冬日美食節
匯聚本地、日韓台、東南亞及環球特色美食
高級食材、各式糕點零食、健康素食及各款賀年食品，更有多款乾貨海味讓大家搶先辨年貨
第22屆香港冬季購物節
呈獻多元化產品及服務，切合一家大小的需要
精品模型、潮流服飾、個人護理產品、美容品牌、鐘錶珠寶及防疫消毒用品等，應有盡有
第24屆香港家居潮流博覽2024
全方位家居服務、室內設計、按摩椅、名牌床褥及寢室用品等
為追求高品質生活的你帶來不同家居用品，打造溫馨家居
數碼生活及車品博覽2024
雲集各類最新潮電子產品及車品
追求潮流的你必看―數碼電子產品、攝影器材及音響、汽車產品及配件等
【展覽資料】
地點：灣仔香港會議展覽中心1號及3號館
日期：2024年12月25日至28日(美食節展期至29日)
時間：12月25日至27日：10am – 8pm
12月28日：10am – 7pm (美食節展：10am - 8pm)
12月29日：10am – 7pm
送出獎品：香港冬日美食節、香港冬季購物節、香港家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽 入場券兩張
名額：250張
價值：$30
參加方法：
- 成為am730 APP 會員（用手機打開，憑30 amFUN積分，即可換領）