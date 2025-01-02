amJetso 新春賞！送香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛心迎蛇年利是封」及揮春！

福蛇迎春，蛇年添福氣，平安又健康！今年香港麥當勞叔叔之家慈善基金特別設計咗一套兩款「愛心迎蛇年利是封」作慈善義賣。

利是封除咗印有得意嘅蛇年插圖同賀年祝福語外，仲有象徵幸福團聚嘅「家Fun熊」一家陪伴大家送上新年祝賀！

希望藉著慈善義賣活動，向病童同佢哋嘅家人送上愛心與關懷，寄予各個家庭團團圓圓過新年！收益將全數撥捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金，用作支援病童康復同為有需要嘅家庭提供服務，大家一定要大大力支持呀！