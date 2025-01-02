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2025-01-02 16:00:00

amJetso 新春賞！送香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛心迎蛇年利是封」及揮春！

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香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛心迎蛇年利是封」及揮春
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福蛇迎春，蛇年添福氣，平安又健康！今年香港麥當勞叔叔之家慈善基金特別設計咗一套兩款「愛心迎蛇年利是封」作慈善義賣。

利是封除咗印有得意嘅蛇年插圖同賀年祝福語外，仲有象徵幸福團聚嘅「家Fun熊」一家陪伴大家送上新年祝賀！

希望藉著慈善義賣活動，向病童同佢哋嘅家人送上愛心與關懷，寄予各個家庭團團圓圓過新年！收益將全數撥捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金，用作支援病童康復同為有需要嘅家庭提供服務，大家一定要大大力支持呀！

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利是封慈善義賣活動詳情：
慈善價：HK$98／1套2款 (共40個利是封)
網上訂購：https://bit.ly/3VU58Zr
實體售賣地點：全港電訊數碼分店
查詢熱線：2947 8778
WhatsApp：5702 0077
*慈善義賣數量有限，售完即止。

am730會員只要憑amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區換領「愛心迎蛇年利是封」（一套兩款共40個）及「家Fun熊賀年揮春」（一套四款，非賣品）！

立即>>按此換領<<

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「愛心迎蛇年利是封」 「家Fun熊賀年揮春」

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* 圖片只供參考。
* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
* 如有查詢，請電郵至 [email protected]
 

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