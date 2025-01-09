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2025-01-09 11:00:00

amJetso 新春賞！送12大商場蛇年利是封！

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amJetso 新春賞！送12大商場蛇年利是封！
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農曆新年又點少得要準備利是封呢？am730為各位搜羅12大商場利是封，同大家一齊迎接蛇年！每款設計都相當有心思，有PIXAR、本地人氣插畫家及日本人氣表情包角色，桃花、大桔、招財貓、大熊貓、達摩、煙花等喜慶元素，更將利是封同揮春二合為一，為親朋好友送上無限祝福！下載am730 APP同簡單登記成為會員，即可憑會員積分amFUN免費換領！

12大商場蛇年利是封包括：

iSQUARE國際廣場 - 3大插畫師利是封

iSQUARE國際廣場 - 3大插畫師利是封

聯乘3大本地人氣插畫家包括：圓DUM DURHello Wong 及豚豚，一同呈獻【iSQUARE國際廣場 福氣滿滿玩轉肥年】，3位香港插畫家畫風各異，筆下角色卻同樣「圓圓哋、有肉哋」，寓意一起「過肥年」。

MOKO 新世紀廣場 - 「厚」有福氣利是封及「熊MEOW」火柴盒造型年曆卡

MOKO 新世紀廣場 - 「厚」有福氣利是封及「熊MEOW」火柴盒造型年曆卡

由厚面子Cosplay新年吉祥物招財貓和時下最Hit的大熊貓，滿懷貓罐頭和翠綠竹葉跟大家拜年，除構圖盞鬼外，設計更使用激突燙金印刷效果，福氣滿滿閃閃生光，祝願各位來年同招財MEOW一樣 - 食得是福！加上年曆卡由厚面熊貓和招財 MEOW 一年365日天天為大家打氣叉電兼補充運氣的年曆卡，福氣保證！

The ONE - 「燦」住你行運利是封

The ONE - 「燦」住你行運利是封

「謹賀新年利是封」注入充滿活力的紅色及燙金設計，刻畫了燦子、小琪及KUMA化身為精靈招財貓，招福又招財；「食得是福利是封」則以淡雅的香檳金色襯托着燦子豪邁的吃貨滿足樣，幸福感滿滿！

太古城中心 - 「快樂Cheers！」利是封

太古城中心 - 「快樂Cheers！」利是封

設計貫徹快樂相聚的主題，以可口可樂®2025新春特別版圖案「煙花」作為設計主視覺——畫面底部的連綿山海之間，兩瓶可口可樂®經典弧形玻璃瓶剪影聚首碰樽，瞬間迸發大大小小的璀璨煙火，直上高空絢麗盛放，象徵親朋好友和三五知己，相聚一刻，快樂綻放，喜迎新春！

西沙GO PARK - GO賀新禧利是封

西沙GO PARK - GO賀新禧利是封

本地插畫家Zoie Lam以她色彩斑斕及充滿朝氣的獨特風格展現西沙GO PARK獨有的大自然環境及特有運動設施元素，突顯西沙的生態活力，祝願各位新一年都福星「GO」照、齊來感受Happiness in Nature

皇室堡 - 五福豐收利是封

聯乘熱愛歷險的人氣企鵝Pingu，祝願大家五福臨門、豐衣足食，同時記得將福氣分享給予親戚好友，過一個暖意無限的新春！

朗豪坊 - 魚樂無限利是封

朗豪坊 - 魚樂無限利是封

與本地藝術家李寧聯乘推出「魚樂無限利是封套裝」，印有「WoW!WePLAY」的銀光鱗片紋理小袋子，內含一套兩款設計別出心裁的金魚缸和金魚袋造型利是封，選用透明感的水藍色和桃粉色作主色調，配以貝殼光印刷來營造水波粼粼效果，寓意新年如魚得水，幸福自在！

荃灣廣場 - PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春

荃灣廣場 - PIXAR達摩幸運利是封•座枱揮春

圓滾滾的達摩外型配上PIXAR成員，包括三眼仔、胡迪、翠絲、勞蘇、美美、阿Boo及火腿7大人氣角色，當中三眼仔更有2 款限定顏色。每款利是封都盛載不同的祝福賀語，更可一物兩用作揮春擺設！每款達摩身上都配上凹凸浮雕及精緻燙金工藝打印，外型cute爆同時金光閃閃！

新城市廣場 - 開運福貼利是封

新城市廣場 - 開運福貼利是封

以別緻的賀禮禮盒作為設計概念，四款閃亮珍珠色系的新春禮盒盛載著富貴、人緣、財運及幸福，配以燙金華麗的蝴蝶結，打開即成為祝福滿載的小揮春，點綴了象徵平安祥和的紅燈籠、寓意至美至真愛情的金彩蝴蝶、祈求財運亨通的金幣及團圓和睦的荷葉及荷花，更加入燙金立體設計突顯華麗貴氣，為家居及辦公室添上新春氣氛！

新都會廣場 - 「萌犬納福」利是封

新都會廣場 - 「萌犬納福」利是封

8款利是封分為「萌寵駕到」系列和「愛寵新春」系列，以精緻的立體淨雕技術，將一眾毛孩的得意可愛造型呈現得美輪美奐，並配以特大燙金祝賀語，將祝福無限放大！值得留意部分毛孩的可愛面珠和小屁股圖案更加入植絨質感，增添趣味，亦顯矜貴。

新達廣場 - 吉慶團圓利是封

新達廣場 - 吉慶團圓利是封

以金元寶、大桔、花生和米飯四款可愛的新春主題，搭配節慶祝福語——「好事發生」、「豐衣足食」、「財來運到」、「大吉大利」，採用明亮的顏色和金色壓紋，增添新春氣氛！

置富Malls - Mr. PA「熊」運當頭絨毛利是封

置富Malls - Mr. PA「熊」運當頭絨毛利是封

呆萌的Mr. PA熊貓坐在燙有「福氣滿滿」字眼的大紅色錢袋，圓渾小手抱着一粒「福星」， 加上遍滿四周的錢幣，蛇年一定橫財就手，福星高照！ 另一款則以大桔為主題，燙金的「天天置富」加上前面的大堆頭金元寶，來年必定躺着都能金光閃閃，大吉大利！而Mr. PA 白雪雪的臉頰更用上換上軟滑絨毛，突出可愛的熊貓形象；而背後則有小小的熊掌印，可愛感max

由即日起至2025年1月22日期間，am730會員只要憑amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區換領12大商場蛇年利是封

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