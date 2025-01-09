amJetso 新春賞！送12大商場蛇年利是封！

農曆新年又點少得要準備利是封呢？am730為各位搜羅12大商場利是封，同大家一齊迎接蛇年！每款設計都相當有心思，有PIXAR、本地人氣插畫家及日本人氣表情包角色，桃花、大桔、招財貓、大熊貓、達摩、煙花等喜慶元素，更將利是封同揮春二合為一，為親朋好友送上無限祝福！下載am730 APP同簡單登記成為會員，即可憑會員積分amFUN免費換領！
12大商場蛇年利是封包括：
由即日起至2025年1月22日期間，am730會員只要憑amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區換領12大商場蛇年利是封！
立即>>按此<<免費換領
仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～
立即下載am730 APP及登記成為會員：https://bit.ly/4j3LFiP
輕鬆賺分方法：
- 新會員限定迎新獎賞
- 每日簽到打卡
- 每日睇文、專欄、短片
- 一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）
* 圖片只供參考。
* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
* 如有查詢，請電郵至 [email protected] 。
立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能