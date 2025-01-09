amJetso 新春賞！送12大商場蛇年利是封！

新城市廣場 - 開運福貼利是封

以別緻的賀禮禮盒作為設計概念，四款閃亮珍珠色系的新春禮盒盛載著富貴、人緣、財運及幸福，配以燙金華麗的蝴蝶結，打開即成為祝福滿載的小揮春，點綴了象徵平安祥和的紅燈籠、寓意至美至真愛情的金彩蝴蝶、祈求財運亨通的金幣及團圓和睦的荷葉及荷花，更加入燙金立體設計突顯華麗貴氣，為家居及辦公室添上新春氣氛！