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2025-01-15 10:40:16

amJetso 新春賞！送23大商場蛇年利是封！

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amJetso 新春賞！送23大商場蛇年利是封！
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農曆新年將至，除咗要辨年貨，又點少得利是封呢？am730聯同23大商場準備各款設計精緻嘅利是封，為大家送上祝福，一齊迎接蛇年！利是封有靈巧多變嘅「貪食蛇」，象徵幸運美好嘅招財貓、開運納福嘅達摩及除厄招福嘅吉祥物「御守」，又有人見人愛嘅樂高人仔、Sesame Street及LINE FRIENDS角色等向摯愛親朋送上新年祝福，祝願大家蛇年行大運！

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23大商場蛇年利是封包括：

始創中心 - 「金蛇如意 花開報喜」御守利是封

始創中心 - 「金蛇如意 花開報喜」御守利是封

日本傳統的御守，乃是除厄招福的吉祥物，始創中心巧妙地將這美好的寓意融入了利是封設計當中，祝福大家新一年平安好運。至於利是封最獨特之處是綴上了由閃閃生光的金蛇盤纏而成，形態及寓意不同的如意結磁石貼，好意頭之餘更玩味十足，磁石貼可隨意移動，貼於辦公室隔屏、電腦或冰箱上作裝飾，增添新年喜慶氛圍，既美觀又實用，讓新年的祝福得以延續。

利東街 - 「喜慶燈海利是封」

利東街 - 「喜慶燈海利是封」

設計靈感來自利東街絢麗的燈籠海裝飾，採用了獨特的燙金縷空技術，精緻地刻畫出利東街及燈籠海的細膩剪影。配合高貴的香檳金色珠光利是封，及以壓紋工藝製作的大紅燈籠，使其更具質感和層次感。這款利是封採用「內金外紅」的喜慶配色，完美呈現燈籠海的璀璨光彩，與今年的新春裝飾相輝映，寓意著心想事成、蛇年行大運的美好祝福。

MCP新都城中心及MOSTown新港城中心 - LEGO®福星開運利是封

MCP新都城中心及MOSTown新港城中心 - LEGO®福星開運利是封

一套四款的樂高人仔配搭醒目喜慶賀年服裝登場，以活潑粉紅、典雅大紅、喜慶橙黃及清新堇紫色作主色調，髮絲及中式服飾中扭結及領口位置均特別配以浮雕效果，精緻而有立體感！樂高人仔手持玩味十足的祝福語，寓意十足又非常富有本土特色！

Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場 - 「喜蛇迎春」利是封

Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場 - 「喜蛇迎春」利是封

以經典電子遊戲「貪食蛇」為主題，精靈活潑而靈巧多變的「貪食蛇」將會呈現於利是封之上，取其邁向目標持續成長和進步，寓意新年步步高陞、財富和幸福滿載！利是封更巧妙融入了動態機關，向上拉開將會展現賀年祝福語句，包括：「花開富貴」、「大吉大利」、「甜甜蜜蜜」及「招財進寶」的祝福語句，互動性和高雅貴氣同時兼備！

北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場 - 「『繡』麗盛放」刺繡利是封

北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場 - 「『繡』麗盛放」刺繡利是封

包含三大吉祥物 -- 福鵲、錦鯉、蝴蝶款式，分別寓意福壽雙全、富貴吉祥、幸福美滿，更配上牡丹、碩果、荷葉等圖案及三種鮮艷奪目的開運顏色設計，當中嬌艷桃紅色代表行好運，紫色代表招貴人，黃色則代表財源滾滾；款款設計雅緻，手工精細，立體刺繡觸感更展現矜貴心思，燙金與閃爍珠片則令利是封耀眼生輝，一套有齊傳統長封及輕巧短封，多重工藝細節，可媲美藝術品。

東港城、錦薈坊及life@KCC -「雍容華貴 矜貴閃爍」利是封

東港城、錦薈坊及life@KCC -「雍容華貴 矜貴閃爍」利是封

以被譽為最能展現女性東方之美的復古旗袍、以及盡顯男士古典優雅的風範的唐裝為設計主軸，創作出4款（包括2款長封及2款短封）的不同造型的利是封設計，完美詮釋東方韻味，寓意豐衣足食，珠光寶氣。其精緻利是封手工細節與細膩的印刷技術，彰顯了奢華高貴的東方美學，每一款利是封皆如藝術品般，散發出矜貴的氣派。

東薈城名店倉 - 「雀巢®KITKAT®」新春限定利是封

東薈城名店倉 - 「雀巢®KITKAT®」新春限定利是封

五款大小設計不同的利是封均以環保紙張製造，全部以招福開運的招財貓及圓滾滾達摩為主題。傳統上，人們許願時會先在達摩的左眼畫上黑眼珠，願望達成後再填上右眼，而利是封的達摩雙眼已點睛，意味着願望定能成真！歡度農曆新年，怎少得玩遊戲助慶？你只需將達摩及招財貓相撲手從利是封撕下，放上組裝好的相撲擂台，即可體驗這項日本傳統且有趣的紙相撲遊戲，願你來年旗開得勝！

黃埔天地 - 「喜鵲迎春 花開富貴」利是封

黃埔天地 - 「喜鵲迎春 花開富貴」利是封

以高貴的紅色為主調，配上盛放中的桃花，並結合精緻的立體浮雕和燙金效果，展現出喜慶的氛圍。喜鵲的刺繡圖案層層排列，活靈活現，躍登高枝的喜鵲亦寓意新一年展翅高飛。設計巧妙融入中國剪紙藝術，古錢圖案與燙金印刷相結合，象徵富貴吉祥。

荷里活廣場 - Sesame Street x LINE FRIENDS「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝 及「甜蜜美滿利是封」套裝

荷里活廣場 - Sesame Street x LINE FRIENDS「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝 及「甜蜜美滿利是封」套裝

利是封設計以角色的大頭造型為主軸，配以熨金的食字祝福語，而甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」打開利是封便是印有賀年祝福語的揮春，Sesame Street x LINE FRIENDS 聯乘造型的Sesame Street ElmoCookie MonsterBig BirdLINE FRIENDS BROWN CONY SALLY 將會藏身於揮春不同位置，為大家送上「熊福齊天」、「熊運當頭」及「兔氣揚眉」等祝福，別具心意和特色！

沙田中心・沙田廣場、荃灣千色匯及元朗千色匯 - 「花悅迎春」利是封

沙田中心・沙田廣場、荃灣千色匯及元朗千色匯 - 「花悅迎春」利是封

以「桃花」及「牡丹」作靈感，以飄揚的花瓣以及蝴蝶在繁花中起舞為基調，配合燙金和浮雕印刷技術，打造微立體感的花團錦簇，秀麗大氣，藉此寄寓新歲如繁花般綻放耀眼，為新一年譜出新氣象！

屯門市廣場 - 「錦鯉迎春 魚躍福來」燙金利是封

屯門市廣場 - 「錦鯉迎春 魚躍福來」燙金利是封

以象徵幸運與長壽的錦鯉為主角，結合抽象水墨畫風及燙金工藝，日式高級和紙加上浮雕效果，完美演繹出錦鯉暢游的活力，盡顯高雅氣派。四款利是封以「活潑粉紅」、「明亮湖水綠」、「活力嫩黃」、「優雅薰衣草紫」為主色，正面印有靈動錦鯉，背面則分別以燙金印上「錦鯉迎春」及「魚躍福來」主題祝賀；四款利是封拼湊後即可組成一幅動感十足的錦鯉池中暢游圖畫，寓意新一年富貴吉祥，福壽安康，為摯友親朋送上最佳的新春祝福。

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