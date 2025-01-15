amJetso 新春賞！送23大商場蛇年利是封！

農曆新年將至，除咗要辨年貨，又點少得利是封呢？am730聯同23大商場準備各款設計精緻嘅利是封，為大家送上祝福，一齊迎接蛇年！利是封有靈巧多變嘅「貪食蛇」，象徵幸運美好嘅招財貓、開運納福嘅達摩及除厄招福嘅吉祥物「御守」，又有人見人愛嘅樂高人仔、Sesame Street及LINE FRIENDS角色等向摯愛親朋送上新年祝福，祝願大家蛇年行大運！
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