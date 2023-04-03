amJetso 送「吃貨恐龍」一秒變身便攜袋連行李帶

復活節到啦，講起復活，科學界偶爾都會討論「恐龍復活」的可能性！科學界未能解開的謎思，在玩具世界實現了，並且穿越到日本體驗傳奇故事，上山下海，還驚動到美食界？置富Malls由即日起至 6月18日，邀請台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」合作，聯乘「吃貨恐龍」日本童話系列，首臨置富Malls旗下3大商場跟香港朋友在復活節之前見面！啟動跨時空的【置富 Malls x 吃貨恐龍 奇幻美食の旅】，作者「狗狗」筆下的吃貨恐龍角色都有圓鼓鼓的臉，腮紅之內仿佛藏着甚麼秘密，而日本童話系列的粉彩色調，完全呼應春天煥然一新的氣息，令人心情愉悅。走入置富Malls 的3大童話場景，都是耳熟能詳的經典故事，包括馬鞍山廣場的桃太郎 航海美食探險記、天水圍+WOO嘉湖的浦島太郎 深海龍宮吃貨派對、紅磡置富都會金太郎 勇闖森林美食團，以超級「食力」到處搜尋山珍海味，過一個吃貨復活節！

馬鞍山廣場的桃太郎 航海美食探險記

桃太郎 航海美食探險記的航道上，吃貨恐龍版的「桃太郎」來到馬鞍山廣場，今次不攻打鬼島轉換航道去美食島，近5米高的冒險船「吃貨第一號」，揚起印上吃貨「桃太郎」團隊的主帆，「小浣熊」船長遠目覓食，同時歡迎大家來體驗舵手滋味。