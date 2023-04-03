amJetso 送「吃貨恐龍」一秒變身便攜袋連行李帶

復活節到啦，講起復活，科學界偶爾都會討論「恐龍復活」的可能性！科學界未能解開的謎思，在玩具世界實現了，並且穿越到日本體驗傳奇故事，上山下海，還驚動到美食界？置富Malls由即日起至 6月18日，邀請台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」合作，聯乘「吃貨恐龍」日本童話系列，首臨置富Malls旗下3大商場跟香港朋友在復活節之前見面！啟動跨時空的【置富 Malls x 吃貨恐龍 奇幻美食の旅】，作者「狗狗」筆下的吃貨恐龍角色都有圓鼓鼓的臉，腮紅之內仿佛藏着甚麼秘密，而日本童話系列的粉彩色調，完全呼應春天煥然一新的氣息，令人心情愉悅。走入置富Malls 的3大童話場景，都是耳熟能詳的經典故事，包括馬鞍山廣場的桃太郎 航海美食探險記、天水圍+WOO嘉湖的浦島太郎 深海龍宮吃貨派對、紅磡置富都會金太郎 勇闖森林美食團，以超級「食力」到處搜尋山珍海味，過一個吃貨復活節！
馬鞍山廣場的桃太郎 航海美食探險記
桃太郎 航海美食探險記的航道上，吃貨恐龍版的「桃太郎」來到馬鞍山廣場，今次不攻打鬼島轉換航道去美食島，近5米高的冒險船「吃貨第一號」，揚起印上吃貨「桃太郎」團隊的主帆，「小浣熊」船長遠目覓食，同時歡迎大家來體驗舵手滋味。
天水圍+WOO嘉湖的浦島太郎 深海龍宮吃貨派對
+WOO嘉湖近來隱藏了一座色彩繽紛的龍宮，浦島太郎 深海龍宮吃貨派對沒有海龍王，卻有吃貨恐龍「浦島太郎」乘坐「元氣龜龜」來深海探險，大家可坐坐海龍王椅過過癮，巨型珍珠蚌中的「乙姬公主」更一盡地主之誼，以龍宮美食達人身份引領嘗鮮，「富士山雷龍」這天也和夥伴來個復活蛋浮潛之旅，遊人大可坐在他身上打卡拍照啊！ 記得到龍宮背後大玩釣魚遊戲。
紅磡置富都會金太郎 勇闖森林美食團
力大無窮的「金太郎」穿上「金」字招牌紅肚兜，走入置富都會的金太郎 勇闖森林美食團，手執斧頭及美食站在森林入口等待食物速遞。這陣子不用跟「金太郎」玩相撲的「飯糰熊」，走到左邊的森林瀑布，為「水桃桃」嬉水洗白白。森林入口另一邊，還有「石小童」點算收到的食物速遞。抬頭一看後面有溫暖的「富士山雷龍」，帶同心愛的富士蘋果，以慈愛眼神守護森林中的各位。打卡之餘，還可以走到中間，大玩翻美食卡記憶遊戲，來個二次元水果大餐派對！
而4至6月也是復活節、母親節及父親節聚天倫旺季，加上消費券即將發放，不同階段於置富Malls消費即可參與「Love Shopping多重賞」獲取多重豐富優惠禮遇，包括：(1)購物獎上獎，消費即賞高達$550美食禮券；(2)即抽即中巡迴賞，於指定時間出現的吃貨恐龍扭蛋機，扭出總值近100萬豐富獎品，包括家庭電器及各式美食現金券；(3)激筍發售7折美食現金券，逾45,000張總值超過100萬港元美食現金券，以 7折於POPTICKET平台發售；(4)期間限定節日好禮，換取多款「吃貨恐龍」期間限定禮品。
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名額：25個
截止日期: 2023年4月9日