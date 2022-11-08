amJetso 送 「香港美酒佳餚巡禮」 餐飲電子優惠券

香港旅遊發展局年度盛事─香港美酒佳餚巡禮將於11月登場，旅發局聯同近 700 間餐廳及酒吧，發揮創意推出極富「香港味道」的各式精彩餐飲活動，廣邀大家 「品味全城」。

當中不可錯過首次推出的「創意雞尾酒」活動，逾 210 間參與的餐廳及酒吧響應旅發局邀請，特別創作全新雞尾酒，大部分都別出心裁，特意加入香港食材或地道口味。除創意雞尾酒外，當中不少餐廳及酒吧亦同步推出滋味小食作配搭，每款雞尾酒或小食大部分均以優惠價港幣100元發售。

同時，旅發局亦推出遊「酒」海岸線，特邀近 160 間可享全港多角度海港景致的餐廳參與，限定推出只需港幣 150元的美酒佳餚組合菜單，讓大家可在海港美景下，「Chill」住嘆環球主題醇酒盛宴。

更多詳情：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/deals/in-town-offers/winedine.html

送出獎品:

1) HK$100創意雞尾酒電子優惠券 (名額:100張) (可在逾210間參與餐廳及酒吧換領指定餐單的一款雞尾酒或一款小食)

2) HK$150遊「酒」海岸線電子優惠券 (名額:100張) (可在近160間參與餐廳及酒吧換領美酒佳餚限定套餐)

截止日期: 2022年11月13日