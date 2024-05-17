amJetso 送ECCO BIOM 2.2 系列男女裝多功能運動鞋

運動休閒是近年的主流趨勢，亦成為繁忙都市人的生活態度及日常穿搭風格。丹麥鞋履品牌 ECCO 推出潮流與功能兼備的 2024 春夏男女鞋履，於今個春夏揉合運動與休閒元素，為一向以高性能結合自然律動技術而受到大眾歡迎的 BIOM 系列，加入集運動、潮流元素與多功能性於一身的全新 ECCO BIOM 2.2 系列多功能運動鞋。此全新系列採用 BIOM® NATURAL MOTION® 技術，能充分承託與平衡腳步，提供強大的支撐力、舒適感與穩定度，讓你猶如赤腳般走在大自然，顯得份外舒適；內置柔軟輕巧的 ECCO PHORENE™中底，增強回彈力及緩震效能；利用創新的 ECCO LYTR 技術將輕量發泡材質結合ECCO FLUIDFORM™直接注塑一體成型技術，與橡膠鞋底相結合，帶出極致的輕盈感、柔韌度及缓震力，同時提供出色的抓地力和耐磨性，增加全天候的舒適感。