amJetso 送MONUSKIN 維他命C抗氧精華 15套

身體需要維他命C，皮膚同樣需要！英國頂級天然健康護膚品牌MONUSKIN 的維他命C抗氧精華 (SUPER SERUM DUO) ，選用維他命C及多種天然草本抗氧成份，直接塗抹肌膚上，可有助提亮及均勻膚色，減少老年斑並增加肌膚光澤，亦可減少可見光老化跡象，令皮膚回復彈性飽滿，用後細紋和皺紋明顯減少，皮膚變得柔軟緊緻，重現容光煥發。

SUPER SERUM NIGHT另外添加視黃醇(維他命A衍生物)，有效刺激細胞更新並幫助皮膚保持健康水嫩，重現年輕彈性肌。

SUPER SERUM DUO 5 大主要成份包括：

透明質酸微球 — 微小的球體注滿純淨的透明質酸，與皮膚中的水接觸後會重新水合，體積即時膨脹至30倍，由皮膚底層撫平皺紋 維他命A衍生物 ─ 有效對抗自由基，並能修護和調整角質代謝，並減少黑色素形成。醫學證實維他命A能令真皮層的骨膠原增生，減少幼紋 維他命C ─ 又稱抗壞血酸，高效抗氧，有效中和自由基，減緩皮膚老化，並可促進膠原蛋白合成，增加皮膚彈性，預防皺紋。另可抑制黑色素形成，美白淡斑，提高亮澤度，並可抵禦紫外線傷害，避免皮膚變黑 野生山藥 ─ 刺激膠原蛋白和彈性蛋白增生 決明子葉提取物 ─有助保護線粒體DNA免受降解，抵禦紫外線的傷害，促進細胞自然修復

產品網站： https://capto.com.hk/monuskin/

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名額：15個

截止日期: 2023年4月5日