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2022-03-21 13:00:00

amJetso 送WeHea「Take It Play」桌遊套裝

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日日困喺屋企，無得出去食下野玩下，對身心健康都好大影響！
本地零食品牌WeHea 最新推出一款玩得又食得嘅桌遊套裝，啱晒一家大細一齊玩一齊食，可以比自己同身邊人好好放鬆下。入面除咗有特脆無添加夾心紫菜，非油炸、無味精、無防腐劑夠健康，口感特脆不油膩，有芝麻、桂花芝麻、牛肉芝麻、椰片四種口味。選用頭水紫菜，營養價值高，鮮味十足！ WeHea 「Take It Play」桌遊套裝仲包括一盒棋和遊戲牌，包裝盒就是棋盤，有紫菜食又有棋玩，貫徹一齊hea精神!! 產品詳情: https://bit.ly/3Iy7Fiw

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送出獎品: WeHea「Take It Play」桌遊套裝 (價值$359)

遊戲配件:
- 棋盤x 1
- 棋子x 4
- 骰子x 1
- 遊戲卡牌x 76
- 角色卡牌x 4

內附:
特脆無添加夾心紫菜 (芝麻) X 2包
特脆無添加夾心紫菜 (桂花芝麻) X2包
特脆無添加夾心紫菜 (椰片)X2包
特脆無添加夾心紫菜 (麻香牛肉芝麻)X2包

名額: 2個

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參加方法: 

  1. 登記成為am730會員 (按此查看登記教學
  2. 登入後，即可回答問題參加，有機會贏取獎品
  3. 截止日期: 2022年3月27日
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