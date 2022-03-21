amJetso 送WeHea「Take It Play」桌遊套裝

日日困喺屋企，無得出去食下野玩下，對身心健康都好大影響！

本地零食品牌WeHea 最新推出一款玩得又食得嘅桌遊套裝，啱晒一家大細一齊玩一齊食，可以比自己同身邊人好好放鬆下。入面除咗有特脆無添加夾心紫菜，非油炸、無味精、無防腐劑夠健康，口感特脆不油膩，有芝麻、桂花芝麻、牛肉芝麻、椰片四種口味。選用頭水紫菜，營養價值高，鮮味十足！ WeHea 「Take It Play」桌遊套裝仲包括一盒棋和遊戲牌，包裝盒就是棋盤，有紫菜食又有棋玩，貫徹一齊hea精神!! 產品詳情: https://bit.ly/3Iy7Fiw