amJetso 20周年大激賞 | 請你嘆香港迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店餐飲美饌

am730為迎接20周年報慶，即將為大家呈獻一系列驚喜獎賞！適逢香港迪士尼亦將於6月28日開始，展開為期一年的20周年慶祝活動，邀請全球賓客參與由日到夜奇妙派對！am730報慶頭炮活動送出香港迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店的餐飲美饌，請你與摯愛品嚐三種獨特風味的餐單，在酒店華麗的環境下體驗星級滋味！
獎品1：迪士尼探索家度假酒店雲龍軒 - 湘·川·滬 （2人套餐*）
名額：4套
介紹：中國菜式博大精深，各地菜系各具魅力，展現出豐富多樣的飲食文化。
- 廚師團隊精心挑選湘、川、滬的特色菜式，帶到雲龍軒與賓客分享，在保留菜式原有風味和傳統特徵同時，巧妙加入獨特元素，在尊重經典的同時增添驚喜
- 於雲龍軒一次過品嘗湘菜的鹹香鮮辣、川菜的麻辣濃香與滬菜的味濃醬甜，享受一場精彩的味覺之旅
*送出之餐單包含以下三道精選菜式 (餐單可供兩人享用)
川 - 川味水煮牛小排：
- 廚師團隊精心自製辣椒面，選用頂級大紅袍花椒與優質乾辣椒作為佐料，熬煮成濃郁湯底
- 放入牛小排輕燙至熟，保留其鮮嫩多汁。最後淋上熱油，激發出花椒的 麻香與辣椒的濃烈香氣
湘 - 紅袍辣子雞：
- 特別選用皮脂豐厚的三黃雞，經油炸後外皮酥脆，金香誘人
- 以蔥、乾辣椒與花椒爆香，麻香四溢，色澤紅亮，令人停不下筷子，配上白飯更是絕佳享受
滬 - 家常紅燒肉：
- 上海風味紅燒肉以搭配鵪鶉蛋為賣點，烹調時加入大量醬油，成品外表黑亮油潤，入口卻不顯油膩
獎品2：香港迪士尼樂園酒店晶荷軒 - 雞·風味 （2人套餐**）
名額：3套
介紹：
廚師團隊精選出四款優質雞種，每款雞均有其獨特風味與質感。
- 為展現每種雞的最佳特色，廚師們精心設計不同烹調方法，包括燜、煀、炸等技巧，將每款雞的鮮嫩多汁、肉質細膩或濃郁香氣呈現於菜餚之中
- 更配搭各種優質食材，如新鮮蔬菜、藥膳食材及鮮味海鮮，令菜式更有層次感
**送出之餐單包含以下兩道精選菜式(餐單可供兩人享用)
海南文昌椰子鮑魚雞：
- 海南文昌雞以椰子飼養方式聞名，風味清新，帶有淡淡鮮甜
- 菜式特意選用兩種椰子製作，先以紅棗及印度椰子熬煮出鮮甜湯底
- 隨後加入文昌雞，再放入椰皇的鮮嫩椰肉和鮮淮山，以慢火浸煮，最後加入鮑魚提升整體鮮香
芝麻百花龍崗雞：
- 龍崗雞雞皮厚實、黃油豐富，是做炸雞的不二之選
- 這道功夫菜盡顯廚師手藝，需先將雞肉起骨，再釀入蝦膠和芝麻，增添層次豐富的口感和陣陣芝麻香氣
- 最後將雞肉炸至外皮香脆，呈誘人的金黃色，搭配檸檬汁品嘗，香氣四溢卻毫不油膩。
獎品3：香港迪士尼樂園酒店華特餐廳 - 西班牙風味半自助晚餐（2人套餐^）
名額：3套
介紹：
華特半自助晚餐涵蓋前菜、主菜及甜品，讓賓客沉浸於美食的故事之中，以一頓美食，為奇妙的一天畫上完美的句號。
- 此餐單以西班牙經典風味為主題
- 從前菜到主菜乃至甜品，皆精選西班牙最具代表性的傳統菜式，帶來濃濃的伊比利亞風情，讓賓客享受一場難忘的美食盛宴。
^送出之餐單餐單可供兩人享用，每人可任選一款自選主菜 (西班牙鱈魚\烤乳豬\西冷牛扒\烤牛柳\法式羊架寳雲蘇)，若選擇西班牙海鮮燉飯，則一款主菜供兩人享用。
參加方法：
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- 截止日期: 2025年5月15日