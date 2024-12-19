amJetso︱ am730聖誕狂賞！狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic LED鏡燈及其他豐富禮品！

準備開聖誕Party嘅你，一於帶埋UNICO SNK Mini International遊戲機同班Friend瘋狂對打啦！SNK為慶祝成立40週年，特別以復古與潮流結合嘅風格，推出黑白藍配色版本迷你版街機，內置40款經典NEOGEO遊戲，3.5英寸屏幕加上便攜設計，盡情享受打機嘅樂趣！ 開放換領日期及時間：

2024年12月24日 中午12時

想感受滿滿嘅聖誕氣氛，又點少得去主題樂園狂歡呢？可以置身歐陸聖誕飄雪世界狂打卡，欣賞無人機表演及聖誕樹亮燈儀式，感受不一樣嘅浪漫聖誕！ 開放換領日期及時間：

2024年12月25日 中午12時

出發狂歡之前，一於用Panasonic護目佳LED鏡燈化返個靚妝，其高清鏡面設計，並擁有與自然光相近嘅光線，加上多段式調光功能，無論環境光暗，化妝都能夠得心應手！送俾女朋友就啱哂啦！ 開放換領日期及時間：

2024年12月26日 中午12時

其他豐富禮品包括Oravida天然礦泉水，源自紐西蘭豐盛灣，係全球優質水源地之一。由1800年嘅南極洲冰川幻化成雨，每一滴水都經過50年嘅天然過濾，吸收各類礦物元素，含豐富偏硅酸以及各種對人體有益嘅微量元素。為都市人帶來可以品嘗得到嘅純淨清新，送上活力與健康！ 開放換領日期及時間：

2024年12月25日 中午12時