MAMA送你「夏」水禮 夏日適用戶外水樽低至$79

夏天做運動真係唔講得笑，熱到出哂汗又易口渴，一定要買嗰私伙水樽先得！小編今次搵到款唔同類型嘅水樽，適合唔同場合用，一齊睇吓佢哋嘅功能啦！

MasterTool 特設雙層保冷夾層，等你踩緊單車丶行緊山都可以飲水降溫，佢仲有夏日涼快噴霧功能，噴霧設有安全鎖，隨時隨地透心涼！顏色分別有：五色幾何圖案（470ml）、都巿圖案（470ml）、紅白撥墨圖案 （590ml）、藍白迷彩圖案（590ml） 470ml：$79 （原價：$149） 590ml：$89 （原價：$159）

鐘意跑步嘅你一定唔可以錯過呢個水樽！Hillx 直身摺疊硅膠水樽 600ml可以摺到銀包咁細，放喺腰包就最啱啦，佢仲用咗環保母嬰食品級材料，無異味又環保，可以話係你最好嘅運動伙伴！多款顏色任你揀：粉紅、橙、黃、綠、藍綠、紫 $150 （原價：$229）

Hillx 碳酸飲料運動樽選用優質304不鏽鋼，雙層密封抽真空技術，所以佢嘅保溫保冷效果係非常好，保溫功能仲長達6-12小時！另外，佢有洩壓結構，開蓋時只需預先按掣兩至三下釋放壓力，就可以防止碳酸飲品噴出，設計貼心。 700ml：$289 （原價：$359） 950ml：$309 （原價：$399）

如果鐘意飲熱水嘅朋友可以睇吓呢兩個水樽！Hillx 輕奢雙層316不鏽鋼420ml保溫咖啡杯同JNC 450ml不銹鋼旅行杯都有持久保溫同茶水分隔功能，無論你想飲熱水定熱茶都無難度！就算唔鐘意戶外做運動，放喺Office用都好啱！ Hillx 輕奢雙層316不鏽鋼420ml保溫咖啡杯：$219（原價：$299） JNC 450ml不銹鋼旅行杯：$198（原價：$398）

MAMA730上架嘅戶外水樽依家做緊優惠，Mastertool價格低至$79，Hillx 嘅碳酸飲料運動樽同直身摺疊硅膠水樽仲免運費！仲唔快啲入手一個？

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迎接夏天帶出街必選系列，唔好錯過啦！

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