一人一經歷組成疫下故事 互動劇場助釋放負面情緒

兩年多的疫情期間，不少人均需應付突如其來的事情，過程或許不簡單，承受住不少壓力，負面情緒持續在腦內盤旋，但回望過去那些不簡單的事件，已在不知不覺間解決了，只是大家低估了自己的能力而已。有劇團便以「一人一故事」互動劇場形式，透過觀眾的即場分享自己面對疫情的故事，演員再即時以戲劇呈現，讓觀眾一同反思疫情中的生活。

主辦今次演出計劃的「愛生戲劇場」，邀請「香港戲劇治療中心」合作，早前已正式開始巡迴劇演出，其中導演陳鈞鍵表示，在這個疫情期間，很多人都面對不同的困難，停學、停工、社交距離、隔離令等，因而產生疏離、孤獨或抑鬱感覺，沒有給予自己空間靜下來，負面情緒如雪球般滾大，但其實只要靜下來後，便會發覺之前有多困難的處境，自己也有能力應付，希望觀眾透過這次互動劇場，舒發一下自己的負面情緒，從而鼓勵他們在面對任何難處時，都可以欣賞自己的能力。

他續稱，「一人一故事劇場」是一種以互動形式進行的即興劇場，由觀眾分享其親身經歷故事，然後由演員及樂師運用形體、表情、聲音及音樂方式演繹故事；期望借此能讓觀眾抒發疫情下的心理困擾，提升自身對精神健康的關注。

有關演出計劃已正式展開至8月20日，巡迴在不同地區的社區中心上演，觀眾可免費入場，但需要預先留座；詳情可瀏覽「愛生戲劇場」facebook專頁。