一代樂壇天后Whitney Houston駕臨舞台 香港首次全息影像演唱會 重溫多首金曲 懷緬傳奇風采

用「紅顏薄命」來形容一代樂壇天后Whitney Houston，相信是不少樂迷的共同惋惜感受。2012年Whitney結束短暫的48年人生，被人發現在酒店房間內的浴缸意外溺斃，體內被檢驗出藥物成分，事件震撼樂壇。Whitney Houston是90年代風靡全球的殿堂級歌后，其極具感染力的聲線、寬廣的音域、獨一無二激動心坎的感情演繹，為她帶來輝煌的歌唱演藝生涯，還影響其他後輩。適逢全港首個以全息影像(Hologram)呈現的超級巨星演唱會《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》將於9月舉行，巨星雖不在我們身邊，但她的音樂卻永遠與我們同在。結合科技和現場聲畫精彩演出，猶如Whitney「回歸」舞台，與各位樂迷度過一個難忘晚上。

《Whitney Houston Hologram Live》是全港第一個以「Hologram」數碼科技呈現的超級巨星演唱會。

真‧全息演出 過往在香港出現過的全息投影影像演出的歌手，多數屬於單曲演繹場景，甚少在整場演唱會，數小時全程演出。而今次《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》卻是例外，它是全港第一個以「Hologram」數碼科技呈現的超級巨星演唱會，屆時立體全息投影的Whitney會以最顛峰的狀態原聲演繹兼「現身」於觀眾面前，猶如真人來港演出一樣；配合荷李活級班底現場樂隊和世界級編舞與舞蹈人員，以尖端科技，為演唱會製造氣氛，震撼觀眾心靈。就連Whitney更換表演造型也一氣呵成，絕無冷場，難怪《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》是唯一獲得官方認可的Hologram巡演，非凡演出不容錯過！

熱門歌曲悉數奉上 《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》全息音樂會是有史以來最令人驚嘆和身臨其境的現場音樂會體驗，Whitney Houston「現場」演唱多首膾炙人口的經典名曲，包括《Saving All My Love For You》、《Greatest Love Of All》、《I Will Always Love You》、《I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)》、《My Love Is Your Love》，以及2019年Kygo製作的全球熱門單曲和Steve Winwood 的《Higher Love》的現場翻唱。此次巡演的影像服裝由Whitney的長期合作名人造型師兼朋友Timothy Snell設計，重新設計她多個標誌性造型；舞台由著名燈光設計師、創意總監和舞台製作人LeRoy Bennett擔崗，他因與國際級巨星Prince、Lady Gaga和Paul McCartney的合作而聞名。透過星級跨界合作和超越界限的科技，讓樂迷以至新一代再次目睹Whitney Houston的風采，甚至重新認識這位殿堂級歌后的精彩生涯，此情此景，彌足珍貴！

《Whitney Houston Hologram Live》