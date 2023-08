一代樂壇天后Whitney Houston駕臨舞台 香港首次全息影像演唱會 重溫多首金曲 懷緬傳奇風采

熱門歌曲悉數奉上

《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》全息音樂會是有史以來最令人驚嘆和身臨其境的現場音樂會體驗,Whitney Houston「現場」演唱多首膾炙人口的經典名曲,包括《Saving All My Love For You》、《Greatest Love Of All》、《I Will Always Love You》、《I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)》、《My Love Is Your Love》,以及2019年Kygo製作的全球熱門單曲和Steve Winwood 的《Higher Love》的現場翻唱。此次巡演的影像服裝由Whitney的長期合作名人造型師兼朋友Timothy Snell設計,重新設計她多個標誌性造型;舞台由著名燈光設計師、創意總監和舞台製作人LeRoy Bennett擔崗,他因與國際級巨星Prince、Lady Gaga和Paul McCartney的合作而聞名。透過星級跨界合作和超越界限的科技,讓樂迷以至新一代再次目睹Whitney Houston的風采,甚至重新認識這位殿堂級歌后的精彩生涯,此情此景,彌足珍貴!