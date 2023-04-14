一個來電失畢生積蓄！ 近八成電騙受害者逾六十歲 「猜猜我是誰」升逾兩倍

詐騙電話禁之不絕，市民惟有提高警覺。警方指「猜猜我是誰」騙案錄得明顯升幅，比去年同期增逾兩倍，有長者因此損失120萬元畢生積蓄。此外，有長者分享去年曾墮假冒公安電騙，並獲「特派員」上門在手機安裝遠端控制程式，藉此操控受害者戶口，短短十數天便被轉走約210萬元；警方指電騙受害者近八成60歲以上，呼籲大眾多關心身邊長者，時刻警惕。

商罪科反詐騙協調中心總督察黃知雯指，「猜猜我是誰」案件中，今年首季損失最高金額為120萬元。她指一名83歲伯伯於2月27日收到騙徒冒認兒子來電，聲稱被警察扣留，需要保釋金，由於騙徒聲音與其兒子相似，伯伯深信不疑，即使銀行職員已報警求助，亦聯絡受害人在港家人，但是受害人有感兒子被警察拘捕實在是「家醜」，所以隱瞞事實，從其他途徑提取現金及轉帳給騙徒，招致損失。

商罪科情報及支援組署理高級警司陳偉基指，留意到「猜猜我是誰」騙案錄得明顯升幅，今年首3個月已有431宗，佔整體電騙案72%，對比上年同期130宗(佔2022年第一季38%)高出逾兩倍，而近八成受害人是60歲以上長者。不過，警方亦指，經過連串防騙宣傳教育及執法行動，今年首季電騙案宗數已回落至597宗；相比去年第四季的1,144宗已減少一半，行動頗見成效。

派員安裝遠端控制程式 開戶轉走210萬

另一名電騙受害者、69歲的侯先生亦現身說法，指自己去年8月10日收到假冒公安的來電，指他涉及在內地洗黑錢，侯先生堅稱沒有返回過內地，並在騙徒多輪威嚇下，交出自己銀行資料、提款卡及身份證資料，以示清白。騙徒要求事主整個過程須保密，並安排一名女大學生「特派員」上門在他手機安裝監視程式，但實質是一個遠端控制程式，騙徒得悉事主並無網上銀行戶口，於是在取得侯先生的資料後，便冒認其身份開立戶口，並在十多天內轉走210萬元。直至9月3日，被利用作「特派員」的女大學生從電視新聞發現，與自己接頭的「公安隊長」樣貌不同，發現自己同樣被騙，於是提醒侯先生遇上騙案。侯先生憶述事件時，表示十分後悔自己的「自以為是」，「我以為沒有交出銀行密碼便沒有事，我都唔明點解可以轉走我啲錢……」他亦一度哽咽，慨嘆「係一個教訓」。

女子墮網上投資騙局失近700萬元

除了提防電騙，網上投資騙案亦不能忽視。警方昨指，早前接獲一名55歲女子報案，指透過網上平台認識一名男子，並介紹她在一個網站投資虛擬貨幣。女事主在2月11日至3月31日期間，先後24次將共約697萬元存入19個本地銀行戶口。事主因未能取回款項，懷疑受騙報案。案件列作以欺騙手段取得財產，交由大嶼山警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。針對電騙的拘捕行動，警方首3個月已經拘捕220人。然而要遠離騙案防患於未然，警方呼籲市民緊記防騙三寶，包括收線、核實及求助，如有懷疑，應致電24小時熱線「防騙易18222」查詢。同時又呼籲大眾多向身邊的長者講解防騙資訊，提醒他們免墮騙網。

另外，警方希望透過「金融管理局」加強與銀行之間的合作，包括優化「堵截騙款」機制和情報交換機制。警方亦會參考新加坡反詐騙指揮處的做法，例如安排銀行人員到警方的指揮處上班，與當地警方實時協調，追查可疑資金流向，以加快攔截騙款；以及設簡訊發送者登記系統。