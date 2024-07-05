一個線轆 昔日撐起社區 一縷針織 牽絆今天活力

「噠噠噠、噠噠噠…」

徙置區和唐樓傳來縫紉機「奏」過不停，婦女們踩著腳踏，線轆賣力地扭動著工作；前舖後居，大街小巷大大小小的車縫廠，各式各樣的染布、針織、縫衣，以至拉鍊、鈕扣、標籤等輔料廠，構成荔枝角至深水埗一帶的香港製衣業中心，亦是撐起本港經濟、戰後工業起飛的重鎮。然而生產線北上轉移，令這個自給自足的製衣基地生氣漸失，更被社會放大其老舊與貧苦，而遺忘了昔日的輝煌。

「一個線轆，昔日撐起社區。」工廠縱使失去「製造」功能，卻有業界努力為它賦予重生，結合編織社區與追上潮流的創新元素，近年將荔枝角、長沙灣、深水埗打造成文青藝術啟發和交流地。最佳例子，莫過於由羅氏針織廠活化成富有創意的D2 Place——商場周遭裝飾社區的針織小玩意，有不同風格的服飾店、工作坊、時裝設計藝廊亦陸續進駐，配合消閒餐飲娛樂設施讓大家樂而忘返。以D2 Place為核心，配合社區小店構成遊客熱點之餘，衣服的魅力更演變成趣味滿滿的「節慶」。如去年9月中秋，商場化身東瀛賞月許願神社，兼有巨型月球打卡裝置；今年4月潑水節，穿上泰式民族服在街上載歌載舞，各人玩到濕身過癮、破紀錄7萬遊客無懼雨水玩全日；充滿歐洲品味風情的法國五月嘉年華，主子與毛孩市集歡度周末等……