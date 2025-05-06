一半人會使用公共毛巾，80%人不知疣屬傳染性皮膚病

疣是一種常見的皮膚問題，但不少人忽略了其傳染性和潛在健康風險。調查發現80%受訪者不知道疣屬於傳染性皮膚病，有一半受訪者會使用公共毛巾。 有機構於今年1至2月訪問621人，即使有高達94%受訪者聽過「疣」，惟有33%受訪者不知疣具有傳染性。部分受訪者更誤將疣混淆為其他皮膚問題，如雞眼（46%）、細菌感染及發炎（34%）、瘜肉/肉痣 （23%）、癦痣（13%）、油脂粒（6%）等。疣是由過濾性病毒人類乳頭瘤病毒（HPV）感染而引起，但調查發現58%受訪者不知是由HPV感染引致、37%不知由過濾性病毒引起，更有多達80%人不知道疣屬傳染性皮膚病。

半數人會使用公共毛巾 良好的衞生習慣是預防疣擴散的重要一環，但調查發現不少港人忽視交叉感染的風險。調查中，有一半受訪者表示會在公共場所使用公共毛巾、44%會在公共場所赤腳運動、40%會與家人共用毛巾、抹手巾、化妝粉撲、剃鬚刀、指甲鉗、拖鞋等私人物品。專家指這類型的行為可能導致細菌感染並傳染疣至他人，何嘉謙醫生表示：「HPV喜歡溫暖潮濕的環境，透過接觸患者皮膚或帶有病毒的物品傳播。與家人共用個人衞生用品或於公共場所接觸或使用共用物品，均會增加感染風險。」

疣患者身心健康受損 疣不僅是外觀問題，更會影響患者的心理及社交生活。何嘉謙醫生指：「不同類型的HPV病毒可導致不同種類的疣。感染後，患者皮膚通常會出現局部增生，形成肉色或啡色的凸起顆粒或硬塊，質地有機會呈粗糙或光滑，且具有一定硬度。疣可發生於身體的任何部位，常見於面部、頸部、手部、足部。由於疣具有傳染性，其數量可能隨時間而增加，最初可能僅有少數，逐漸發展至數十甚至數百個不等。」調查顯示，61%患者的疣出現在頸部，52%出現在面部，位置明顯。當中66%受訪者的疣出現了1年或以上，有10%更出現了長達10年以上仍未有適當處理。52%患疣受訪者因影響外觀感懊惱、48%指疣會四周蔓延，數量愈來愈多、28%缺乏自信及影響社交、26%曾被視為皮膚傳染病患者、19%現紅腫、痕癢和疼痛難耐，會導致失眠及影響日常生活。