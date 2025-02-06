一名政府資助小學時任校長被廉署起訴　承認詐騙學校27萬元候判

廉署早前起訴一名政府資助小學的時任校長，被告今日在西九龍裁判法院承認訛稱未獲發薪金及獲授權提取資金籌辦活動，詐騙校方向他重複支付兩個月的薪金及學校款項共超過27萬元。裁判官將案件押後至本月21日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告還押懲教署看管。被告陳奕鑫是仁濟醫院趙曾學韞小學的時任校長，承認4項欺詐罪。
被告訛稱沒有收到薪金詐騙校方補發超過15萬元
廉署表示，被告分別於2023年4月及5月先後向學校訛稱，沒有透過銀行自動轉賬收到同年3月份及4月份的薪金，詐騙校方以支票向他補發該兩個月的薪金共超過15萬元。
被告亦於2023年5月至6月，兩次向學校訛稱獲辦學團體及校監批准，從該校的銀行戶口提取資金為職員及學生籌辦活動，詐騙校方向他支付兩筆共12萬元的款項。
廉署調查發現，被告分別於2023年3月底及4月底，已透過銀行自動轉賬方式收取該兩個月的薪金。被告獲校方支付活動籌辦費用12萬元後，將款項存入其個人銀行戶口作私人用途，並且從來沒有以有關款項支付該校任何開支。被告於2023年12月底離職。
廉署表示，校長作為學校領導人，絕不可在履行職務期間利用公事身份謀取私利。廉署一直以「三管齊下」的策略維護教育界廉潔，除了會繼續嚴厲執法，亦為學校編製了《學校管治與內部監控防貪錦囊》，為校長及教職員舉辦防貪講座。
原文刊登於 香港電台