一名政府資助小學時任校長被廉署起訴　承認詐騙學校27萬元候判

廉署早前起訴一名政府資助小學的時任校長，被告今日在西九龍裁判法院承認訛稱未獲發薪金及獲授權提取資金籌辦活動，詐騙校方向他重複支付兩個月的薪金及學校款項共超過27萬元。裁判官將案件押後至本月21日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告還押懲教署看管。被告陳奕鑫是仁濟醫院趙曾學韞小學的時任校長，承認4項欺詐罪。

被告訛稱沒有收到薪金詐騙校方補發超過15萬元

廉署表示，被告分別於2023年4月及5月先後向學校訛稱，沒有透過銀行自動轉賬收到同年3月份及4月份的薪金，詐騙校方以支票向他補發該兩個月的薪金共超過15萬元。