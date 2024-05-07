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2024-05-07 14:44:17

一周3幼園將停辦結業潮不止 教聯會促再出招提高生育意慾

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受到學齡人口結構性下跌、移民潮等因素影響，幼稚園面臨收生寒冬。(路透社資料圖片)

受到學齡人口結構性下跌、移民潮等因素影響，幼稚園面臨收生寒冬。(路透社資料圖片)

受到學齡人口結構性下跌、移民潮等因素影響，幼稚園面臨收生寒冬，過去一周內再有3間幼稚園宣布停辦，最新包括鴨脷洲海怡半島的右思維國際幼兒園暨幼稚園，本學年至今，全港累計至少14間幼稚園宣布停辦。教聯會料幼園結業潮未止，盼當局再出招提高年輕夫婦生育意慾。

根據教育局統計，截至今年4月，本學年至今共有14間幼稚園在學期內或結束時停辦，當中有1間與其他學校合併，新註冊及正申請學校註冊的幼稚園分別有6間及4間。至於過去6個學年，全港幼稚園學生人數持續減少，本學年錄得13.6萬人，較2018/19學年的人數下跌逾兩成，南區幼兒班學生人數更連續兩個學年不足千人。

幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲接受傳媒訪問時預計，未來恐有更多幼稚園結業。統計處臨時數字顯示去年只有3.3萬人出生，她表示最主要原因是出生率低，估計去年推出2萬元新生嬰兒獎勵金「幫唔到咩手」，盼政府針對提高年輕夫婦生育意慾，例如解決住屋問題，另外疫後家長經濟環境不太理想，會選擇非牟利學校讀書，又或者選擇學費較便宜的學校。她又認為幼稚園經營困難原因或在於租金，呼籲業主在租金上不要加得太重，對於非牟利幼稚園，政府應該在人頭資助額加大一些，讓業界渡過難關。

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