一周91宗投資網騙損失逾4300萬　男子應白撞WhatsApp痛失270萬

警方表示，過去一周共接獲91宗網上投資騙案，總損失逾4,300萬港元，當中接近一半案件均源自白撞WhatsApp訊息。其中一名男子日前透過白撞WhatsApp短訊結識陌生網友，誤信對方介紹的假投資平台，下載一個名為「A股通」手機應用程式去投資內地證券，兩個月內總共投放近270萬港元至對方戶口，其後對方以不同籍口拒絕提現，才驚覺中伏。

警方提醒，大部分詐騙網站都擁有以下5個特徵其中之一項或多項，例如在搜尋器輸入平台網址，並在前後加上雙引號(“ ”)，只有零聲搜尋結果；在域名工具(如who.is)輸入平台網址查找註冊資料，發現只註冊了極短時間、平台欠缺公司地址、電話、電郵等資料；網址域名古怪、延伸冷門(如 .xyz、.vip)；利用桌面電腦瀏覽網站，界面比例和設計出現異常。