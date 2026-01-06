一家四口兩代人　子女延續父母輔警路　

警隊內兩代人同為警員並非罕見，但一家四口同披警服卻是鳳毛麟角。任職政府文書職系的輔警警長周永雄，因早年長期與警隊人員共事，受鼓勵下投考輔警隊，不論在本職或於警隊崗位上，一直服務市民。

回顧31年警務生涯，現駐守天水圍分區的周永雄最難忘的是多年前，處理一宗協助臨盆孕婦的求助個案，他說：「當時該名孕婦緊握着我的手臂，我已被抓得滿臂血痕，但能助她穩定情緒，更成功見證新生命誕生，一切付出都值得。」輔警工作不僅讓他體會到一顆新生命的重量，更為他帶來攸關一生的姻緣——他與輔警同事、現於政府物流服務署工作的張婉儀因這份相同使命共諧連理。