一家四口大美督疑食霸王餐　負責人貼文「追緝」父子今現身找數

大埔大美督一間泰式餐周一(24日)凌晨在社交平台貼文指，周日(23日)有一家四口到餐廳食霸王餐，消費逾1200港元後，施施然向烏蛟騰方向離去。負責人報警處理，並上載一家四口用膳的相片。(網上圖片)

大埔大美督一間泰式餐廳周一(24日)凌晨在社交平台貼文指，周日(23日)有一家四口到餐廳食霸王餐，消費逾1,200港元後，「施施然向烏蛟騰方向離去」。負責人報警處理，並上載一家四口用膳的相片，相中有兩名中年男女，另外有兩名年輕成年男女，相信為子女。枱上放滿食物，負責人稱：「白食白喝，厚顏無恥，食完飯施施然向烏蛟騰方向逃走，已報警處理！冇錢唔好學人食乳豬啊，食千幾蚊都冇錢埋！全家走數$1276賊公賊婆加賊仔賊女」。職員續指，如發現4人可報警或致電餐廳，店主以「晚上到本店食飯可獲八折優惠」為報酬，及後再稱「老細話三間店鋪免費任食，人數不限，次數一餐，只求捉到慣犯」。

質疑解釋 仍息事寧人不追究

至今午(25日)，相中的父子返回餐廳向職員解釋稱是誤會，警員到餐廳處理。父親稱當時以為女兒已經付款，沒有埋單實屬無心之失。負責人指昨日對方曾派親友到來付款，但要求他親身出現「自己面對返」，雖然對其解釋雖有所質疑，但最終息事寧人不予追究。

有網民在社交網回應事件，指「多謝各網民傳媒朋友幫忙，今天中午時間事主已過來店舖給了當天的用膳費用，老闆亦很好，想息事寧人暫不追究，亦多謝附近食肆店舖幫忙，在這艱難時期，各界飲食業同行互相鼓勵支持。」