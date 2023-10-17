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2023-10-17 17:01:54

一帶一路論壇｜李家超邀各地企業來港 建「帶路」辦公室同拓機遇

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李家超在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇「企業家大會」上致辭（直播截圖）

李家超在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇「企業家大會」上致辭（直播截圖）

行政長官李家超今日（17日）在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇「企業家大會」上致辭，介紹香港在一帶一路的角色，邀各地企業家來港建立他們的「一帶一路辦公室」，推動更多高標準、可持續、惠民生的高質量發展項目。

背靠祖國聯通世界 香港是建設重要節點

李家超指香港在「一國兩制」下，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，資金自由流通，監管機制與世界接軌，是國內唯一實行普通法的司法管轄區，認為香港一直是全球企業家到亞洲做生意的熱門目的地，也是區內重要的通道和門戶。

李家超認為，香港是「一帶一路」建設的重要節點，為沿線企業和經濟體，提供所需的高質量專業配套，包括項目融資、風險管理、國際法律和爭議解決、建築工程、航運物流、創新科技等，讓企業在參與「一帶一路」項目時，得到有利支撐，大展鴻圖。

「帶路國」在港設總部數量5年倍增 反映巨大增長潛力

他提到自20172022年，「一帶一路」國家在港設立的地區總部數量，從83家增長一倍至168家，年均增長超過15%；香港對共建國家的直接投資，也從700億美元增至2021年的1,200億美元，年均增長近15%；跨境貿易結算的人民幣匯款年均增長亦超過18%，一連串數據反映共建「一帶一路」國家的巨大增長潛力，同時體現香港作為「一帶一路」建設的參與者、促成者和受益者。

李家超展望未來，指特區政府會繼續積極主動融入國家發展大局，與「一帶一路」共建國家和企業聯手發展，共享成果。

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