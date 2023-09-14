一帶一路高峰在港舉行 丁薛祥：中央繼續支持香港發揮優勢

第八屆「一帶一路高峰論壇」昨日起一連兩日在灣仔會展舉行。中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥發表視像致辭，指中央支持香港長期保持獨特地位優勢，在共建一帶一路中發揮更重要功能。他又對香港提出四點希望，包括深化區域合作，支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)；完善金融服務及發揮專業人才等。中聯辦主任鄭雁雄則強調，香港必須把握「一帶一路」機遇，中央將繼續支持香港參與其中。

今屆「一帶一路高峰論」有逾百與會代表團參與、簽署多逾20份合作備忘錄。主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥以視像方式致辭，是他接管港澳事務以來首度對港公開發言。他指，中國在十年來秉持共商、共建、共享原則，在共建一帶一路取豐碩成果，引領中國更高水平對外開放，促進各國發展與繁榮，是深受歡迎的國際合作平台。

對港提四點希望 加入RCEP完善金融服務

丁薛祥表示，香港發揮自身優勢積極參與共建一帶一路，持續加強與一帶一路國家在各領域的合作，在融入國家發展大局中更好發揮自身優勢。他強調，中央支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放、規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫，在共建一帶一路中發揮更重要功能。

他又對香港提出四點希望，包括希望香港深化區域合作，進一步拓展經貿網絡，中央支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，與更多國家簽訂自貿協定投資協定。此外，他又希望香港完善金融服務，進一步推動資金融通，又指中央支持香港發揮國際金融中心優勢，強化全球離岸人民幣業務，發展綠色金融。此外，他又希望香港聚焦專業服務，進一步發揮人才優勢，包括支持香港發展高增值航運服務，加快建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心等。最後，希望香港深化人文交流，支持香港發展中外文化藝術交流中心。

