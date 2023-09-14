一帶一路高峰在港舉行 丁薛祥：中央繼續支持香港發揮優勢

第八屆「一帶一路高峰論壇」昨日起一連兩日在灣仔會展舉行。中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥發表視像致辭，指中央支持香港長期保持獨特地位優勢，在共建一帶一路中發揮更重要功能。他又對香港提出四點希望，包括深化區域合作，支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)；完善金融服務及發揮專業人才等。中聯辦主任鄭雁雄則強調，香港必須把握「一帶一路」機遇，中央將繼續支持香港參與其中。
今屆「一帶一路高峰論」有逾百與會代表團參與、簽署多逾20份合作備忘錄。主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥以視像方式致辭，是他接管港澳事務以來首度對港公開發言。他指，中國在十年來秉持共商、共建、共享原則，在共建一帶一路取豐碩成果，引領中國更高水平對外開放，促進各國發展與繁榮，是深受歡迎的國際合作平台。
對港提四點希望 加入RCEP完善金融服務
丁薛祥表示，香港發揮自身優勢積極參與共建一帶一路，持續加強與一帶一路國家在各領域的合作，在融入國家發展大局中更好發揮自身優勢。他強調，中央支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放、規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫，在共建一帶一路中發揮更重要功能。
他又對香港提出四點希望，包括希望香港深化區域合作，進一步拓展經貿網絡，中央支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，與更多國家簽訂自貿協定投資協定。此外，他又希望香港完善金融服務，進一步推動資金融通，又指中央支持香港發揮國際金融中心優勢，強化全球離岸人民幣業務，發展綠色金融。此外，他又希望香港聚焦專業服務，進一步發揮人才優勢，包括支持香港發展高增值航運服務，加快建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心等。最後，希望香港深化人文交流，支持香港發展中外文化藝術交流中心。
鄭雁雄：香港須把握一帶一路機遇
中聯辦主任鄭雁雄表示，因中國而出現更有保障的產業鏈和供應鏈，並由中國提供價廉物美的消費品，美國應該更加珍惜一帶一路為全世界發展帶來的機遇，而非百般挑剔阻撓；又指一帶一路倡議得到大多數國家的高度評價和參與。
他表示，中央將支持香港參與「一帶一路」，香港必須把握當中機遇，發揮自身獨特優勢。他又指，香港必須發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，積極爭取盡早加入區域全面經濟夥伴關係協定；發揮國際規則暢順銜接的優勢，提供金融、法律、會計等專業服務，為建設「一帶一路」牽線搭橋。
鄭雁雄指，中聯辦將協助內地相關部門加強政策解讀，支持香港企業考察一帶一路市場，發掘貿易投資機遇；相信香港參與和助力共建一帶一路，前景廣闊，大有可為。
李家超：兩次率團訪中東與東盟三國拓機遇
特首李家超感謝丁薛祥的演講，對於四點希望，李家超指特區政府重視區域合作，自今年全面通關以來，他兩次率領代表團出訪中東及東盟三個成員國，開拓合作空間，特區政府亦正爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》。
李家超說，在一國兩制下香港擁有背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢，未來將繼續加強與內地和世界發揮與國際接軌的專業服務優勢，為推動共建一帶一路貢獻力量。他又指，參加今次論壇的外長人數及簽署的合作備忘錄數目比以往多，說明香港已重返世界舞台中央。
財政司長陳茂波表示，目前有逾150個國家和30個國際機構加入「一帶一路」倡議，3千多個企業項目正在實施，涉及投資1萬億美元，並創42萬多個就業崗位。陳又指，香港有決心與東盟及「一帶一路」沿線國家和經濟體攜手合作，並向與會者介紹本港在國際債券、綠色金融等一系列領域的優勢。
國家商務部副部長郭婷婷指，商務部將支持香港一帶一路相關國際交流活動，亦會支持香港聯通國內外優勢，提升香港金融航運和貿易中心地位，成為建設的重要樞紐。