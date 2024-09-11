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2024-09-11 12:19:16

一帶一路高峰論壇開幕　李家超：踏入下一個黃金10年

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李家超今日出席「一帶一路」高峰論壇。(港台圖片)

李家超今日出席「一帶一路」高峰論壇。(港台圖片)

由政府及貿發局合辦的第九屆「一帶一路」高峰論壇今日(11日)開幕，超過6,000名來自70個國家和地區的代表參與，包括來自38間央企的代表。行政長官李家超致辭時表示，「一帶一路」倡議踏入下一個黃金10年。香港在一國兩制下享祖國和全球優勢，提供世界級基建及專業服務貿易支援，亦是自由及多邊貿易的堅定支持者。峰會獲中央認可，匯聚全球先進經濟體貿易投資合作，數據反映極具潛力。

李家超：強化本地人才庫

李家超又提到，機場第三跑道預計年底投入運作，擴展航空絲路。本港透過獎學金資助超過4,000名沿線國家學生來港讀大學，畢業後2年內可在港工作或尋找其他發展機會，強化本地人才庫，相信本港社會、經濟及企業可以發展得更快更強大。

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李家超又指，上月出訪3個東盟國家，簽署超過50項備忘錄，獲相關國家再次確定，支持香港加入《區域全面經濟伙伴協定》。他又說，來自全球的投資者可以盡享香港在金融、法律、物流等方面的優勢，以發展相關項目，強調香港是內地唯一實施普通法地區，法律制度與多個國際金融中心接軌。

丘應樺（左）表示「一帶一路」倡議成果顯著。(港台圖片)

丘應樺（左）表示「一帶一路」倡議成果顯著。(港台圖片)

丘應樺：「一帶一路」倡議成果顯著

丘應樺表示將於11月再度訪問秘魯，積極尋求加入《協定》。目前「一帶一路」倡議成果顯著，沿線國家在基建、金融和人民交流三方面合作聯通，均實現高質量發展。據世界銀行估計，一帶一路將於2023年後每年為全球帶來1.6萬億美元收入。
他又說，作為門戶和跨國供應鏈管理中心的角色，香港提供包括諮詢、貿易融資、保險、法律服務、企業培訓等綜合支援服務。香港作為「超級聯絡人」和「超級增值人」，為內地聯通世界外，亦是國際城市及全球最自由的經濟體之一。

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丘應樺又提到，行政長官李家超及港府代表曾到印尼，就兩地的合作機遇進行討論。他留意到兩地在創新科技、新能源、新製造等方面的發展策略非常相似，而香港有大量印尼人口居住，認為香港與沿線國家的聯繫漸趨緊密。

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