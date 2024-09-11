一帶一路高峰論壇開幕　李家超：踏入下一個黃金10年

由政府及貿發局合辦的第九屆「一帶一路」高峰論壇今日(11日)開幕，超過6,000名來自70個國家和地區的代表參與，包括來自38間央企的代表。行政長官李家超致辭時表示，「一帶一路」倡議踏入下一個黃金10年。香港在一國兩制下享祖國和全球優勢，提供世界級基建及專業服務貿易支援，亦是自由及多邊貿易的堅定支持者。峰會獲中央認可，匯聚全球先進經濟體貿易投資合作，數據反映極具潛力。

李家超：強化本地人才庫

李家超又提到，機場第三跑道預計年底投入運作，擴展航空絲路。本港透過獎學金資助超過4,000名沿線國家學生來港讀大學，畢業後2年內可在港工作或尋找其他發展機會，強化本地人才庫，相信本港社會、經濟及企業可以發展得更快更強大。