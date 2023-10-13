一年4宗涉鐵閘事故1死3傷 工權會促立法強制保養維修

過去一年多本港發生4宗涉及大型鐵閘事故，釀1死3傷；其中上月24日啟德郵輪碼頭有鐵閘倒塌，致一名保安員肢體傷殘。工業傷亡權益會指，自去年油麻地母嬰健康院鐵閘倒塌事故後，多個政府部門及公營機構曾檢查所有政府處所及轄下設施的鐵閘裝置；惟同類的事故依然發生，促政府部門認真巡查，並停用有安全風險的鐵閘。

53歲的何先生遭郵輪碼頭鐵閘壓中受傷，送院時即時截除右腳4趾和左腳拇趾，因肌肉壞死，明天需再動手術截除左腳一半的腳掌，以及右腳腳踝以下的整個部分。需用輪椅代步的何先生憶述，意外前，涉事閘門已壞1個多月，無人修理，當日控制室的新主管不熟流程，著他扶正輕微傾側的壞閘，詎料閘門倒下釀意外。他稱，維修及處理突發情況都不屬於他的工作範圍，亦已通知控制室須請機電署維修；惟「對方硬係要我哋處理，(閘)跌落嚟，(我)咁就一世。」

鐵閘倒塌致傷亡事故非首次發生，油麻地母嬰健康院去年發生同類事故，43歲女保安被壓中死亡。死者魏玉筠的胞姐指，一家至今未能釋懷；對於再次發生同類事故感痛心，認為這些事故本可避免，強烈希望政府可以嚴肅跟進，以免草菅人命。

工權會指，現時未有強制檢驗閘門的法例，只有指引建議每3個月作維修保養，變相管理公司可以不須跟隨，而過往的倒塌意外通常牽涉缺乏維修保養，以致未能及時發現損毀。工權會認為當局應立法強制定期維修保養閘門，且為保安員提供安全培訓，教育保安員正確使用閘門和發現危險時的處理方法；同時認真檢視和深入調查現時使用的鐵閘是否存在設計不良、不安全等情況，如發現有問題，必須停止進口及使用，才能長遠解決問題。