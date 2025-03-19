一成二報讀者擁學士或以上 再培訓局撤學歷上限兩月

僱員再培訓局今年起取消入讀課程的學歷限制，服務對象不再只限持有副學士學位或以下的年滿15歲勞動人口，今年首兩月總報名人次達到3.4萬，較去年同期增加6%。當局又計劃，今年第四季向政府提交改革的中、長期策略，包括研究擴闊服務對象和修例「拆牆鬆綁」，容許當局課程與龍頭企業合作而不限於院校。 去年《施政報告》提出改革僱員再培訓局定位，包括改以全民培訓為目標、加強與高等院校和龍頭企業等合作，該局今年1月起取消入讀課程的學歷限制，服務對象涵蓋持有學士學位或以上的人士，新安排首兩個月總報名人次達到3.4萬，較去年同期增加6%，報讀者當中有約4,000人次持有大學或以上學歷，佔整體12%。

兩試驗計劃均一成人持學士 僱員再培訓局行政總監吳國强表示，服務對象從過往只包括持有副學士學位或以下的280萬人，增加至最新的380萬，而當局過往曾試行兩個無學歷限制的計劃，兩者報讀人次均有約一成為持有學士或以上學歷。他補充，為服務較高學歷對象，僱員再培訓局將與高等院校發展較高階的課程和技能培訓，讓學員學習新技能的同時還要鼓勵在職人士進修。 下個學年僱員再培訓局會增加1.5萬個學額，總學額將增至16.5萬個。吳國强稱，上星期已經刊憲把多3間高等院校加入委任培訓機構行列，包括香港恒生大學和香港大學專業進修學院等，待完成立法會程序後最快5月可正式加入，有關新課程料下半年推出。當局並推動「技能為本」培訓策略，發展更多短期單元式技能提升課程，以及適合高學歷人士修讀的新技能課程，例如新興技能和環境、社會和管治等課程。

該局去年已向政府提交一份全方位檢討報告，當中的短期措施已於今年初推行，中、長期措施的策略就預計今年第四季向政府提交，包括檢討服務對象和範圍能否較彈性和與時並進。吳國强說，該局現時服務對象必須持有香港身份證及可在港合法自由工作，中、長期措施可研究修例「拆牆鬆綁」，以及將課程合作對象從院校擴闊至涵蓋行業龍頭公司、內地和國際機構，「人人想學DeepSeek，可唔可以同佢合作訓練啲導師？」