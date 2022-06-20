一成幼稚園稱學生大減儲備　僅可維持至本學年末

疫情、移民潮、出生率下降等，全港幼稚園面臨流失學生與收生不足問題。教聯會調查發現，有一成幼稚園稱目前儲備只可維持本學年末的營運。會方促請政府延長幼稚園教育計劃過渡期津貼、增加學生單位成本資助額，並期望候任局長蔡若蓮善用過往前線經驗，聆聽及理解業界難處，穩定業界生態。

教聯會5月向全港幼稚園發出問卷，獲240份回覆。結果顯示，幼稚園流失學生與收生不足問題嚴重。受訪幼稚園平均每間流失16名(佔全校13%)半日班學生；9名(14%)全日班學生與19名(27%)學前班學生，當中最嚴重的個案更高達八成退學率。

料收生減涉移民潮、疫下未能通關

各有近七成幼稚園表示報讀下學年半日班和全日班的人數進一步減少，分別平均減25%及29%，近半幼稚園表示報讀學前班人數平均更減四成。另三分二幼稚園表示今年放棄學額的學生人數增加，平均每校25名。聯會表示與移民潮出現、出生率下降以及第五波疫情下未能通關有關。

學校收生不足，逾七成幼稚園表示學校下學年要裁減教師，更有一成稱目前儲備只可維持本學年末的營運。幼稚園教育計劃過渡期津貼將於本學年結束，七成幼稚園期望津貼延長3年，亦有逾八成望教育局能夠增加學生單位成本資助額，聯會則建議當局調整資助計算方法以避免未來出現幼稚園結業潮，以及下調教生比例，由目前的1:11改為1:10，讓兒童獲更全面照顧。

前副主席蔡若蓮將任教育局長

教聯會：個性隨和

政府換屆再即，聯會指教育局長楊潤雄唯一缺點是缺乏前線教育經驗，較缺乏體恤心態；認為曾任教聯會副主席的候任局長蔡若蓮個性隨和，凡事有商量，期待她上任後能夠善用過往前線經驗，聆聽並理解業界難處，協助業界穩定生態。