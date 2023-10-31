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2023-10-31 04:31:58
日報

一手私樓潛在供應10.7萬伙 長策︰未來十年房屋供應目標44萬

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房屋供應 一手住宅潛在供應

本港一手住宅潛在供應重回歷史高位。(李睿哲攝)

本港一手住宅潛在供應重回歷史高位。房屋局公布，截至9月底，未來三至四年，一手私人住宅潛在供應按季增加2,000伙，至約10.7萬伙。另外，政府公布《長遠房屋策略》2023年周年進度報告，下一個10年期總房屋需求為43.2萬個單位，政府因而將供應目標定於44萬個單位。

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建屋量

政府公布《長遠房屋策略》2023年周年進度報告，下一個10年期(即2024/25至2033/34年度)總房屋需求為43.2萬個單位，政府因而將供應目標定於44萬個單位，較去年目標多1萬個單位，主因住戶數目淨增長上升。

房屋需求受住戶數目淨增長影響、亦因重建量，以及居住環境欠佳的住戶數量等因素影響。房屋局表示，平衡各方面考慮後，公私營房屋比例維持在7:3，即公營房屋供應目標為30.8萬個單位，包括21萬6千個公屋或「綠置居」單位，以及9.2萬個其他資助出售單位；私營房屋供應目標為13.2萬個單位。

房屋局指，在未來10年，政府已覓得足夠土地，以提供約41萬個公營房屋單位，足以滿足約30.8萬個公營房屋單位的需求，並較上一個10年期增加約5萬個單位。以單位數目計，供應主要來自新發展區及大型發展項目、用地改劃，以及其他項目。

至於未來十年，目標供應13.2萬私人住宅單位，當局指，在未來5年會通過賣地及鐵路物業發展，準備好為市場提供可興建大約8萬個私樓單位的土地。

一手私人住宅供應按季增2千伙

就較短期的供應，截至9月底推算，未來三至四年一手私人住宅潛在供應預計約為10.7萬個單位，按季增2千個單位。房屋局指，期內建築中但未預售的單位數目維持約6.8萬伙；已落成的貨尾單位增加至約1.8萬伙，以及已批但未動工土地，即「熟地」供應，2萬個單位，兩者各按季增加一千個；估計未來三至四年，一手私人住宅潛在供應較上季增加2,000伙，至約10.7萬伙。當局補充指，新私人住宅項目的建築期各有不同，視乎個別項目情況而定。

第3季施工量3,200個，按年增加近1.3倍，按季減少47%。今年首3季施工量達1.15萬個單位，已經超越去年全年的1.1萬個。上季落成量2,500個，按季急升2.1倍，按年減少44%，今年累計1萬100個單位。

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