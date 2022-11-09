一日兩奪命工業意外 43歲男遭鋼筋壓斃 3噸重鋪路機砸死39歲技工

工業意外一宗也嫌多，昨卻發生兩宗奪命意外。尖沙咀一個地盤昨午發生冧鋼筋意外，一名工人走避不及被壓中，送院後證實不治；下午大埔林村一個機械維修工場，一名工人被一輛約3噸重的瀝青鋪路機壓住，重傷不治。勞工處正調查兩宗意外原因。勞福局長孫玉菡對意外表示難過，希望立法會加快審議，修訂職安健條例、提高罰則，讓僱員得到保障。工業傷亡權益會對一日發生兩宗致命工業意外，深感震怒和難過，將繼續跟進個案並為其家人提供適切協助。

尖沙咀的意外於中午約12時30分發生，現場為尖沙咀亞士厘道21號一個地盤，約20條約1至4米長正吊運的鋼筋突然墮下，轟然巨響，43歲男子走避不及被壓中，多處受傷重創，其他工友大驚報警求助；消防出動坍塌搜救隊到場，用了約半小時將工人救出，送院搶救後證實不治。工業傷亡權益會指，死者姓王，家中有一名在學女兒。該會對事故十分難過，職員已趕抵醫院及接觸家屬，將繼續跟進個案並為其家人提供適切協助。該會又指，類似意外於在上月17日曾發生，一名26歲工人在油麻地公眾貨物裝卸區工作，被一綑吊運中的磚頭砸斃。不足一個月內，類似吊運意外再發生，可見業界對吊運安全沒有足夠的重視。

