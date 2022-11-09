一日兩奪命工業意外 43歲男遭鋼筋壓斃 3噸重鋪路機砸死39歲技工

工業意外一宗也嫌多，昨卻發生兩宗奪命意外。尖沙咀一個地盤昨午發生冧鋼筋意外，一名工人走避不及被壓中，送院後證實不治；下午大埔林村一個機械維修工場，一名工人被一輛約3噸重的瀝青鋪路機壓住，重傷不治。勞工處正調查兩宗意外原因。勞福局長孫玉菡對意外表示難過，希望立法會加快審議，修訂職安健條例、提高罰則，讓僱員得到保障。工業傷亡權益會對一日發生兩宗致命工業意外，深感震怒和難過，將繼續跟進個案並為其家人提供適切協助。
尖沙咀的意外於中午約12時30分發生，現場為尖沙咀亞士厘道21號一個地盤，約20條約1至4米長正吊運的鋼筋突然墮下，轟然巨響，43歲男子走避不及被壓中，多處受傷重創，其他工友大驚報警求助；消防出動坍塌搜救隊到場，用了約半小時將工人救出，送院搶救後證實不治。工業傷亡權益會指，死者姓王，家中有一名在學女兒。該會對事故十分難過，職員已趕抵醫院及接觸家屬，將繼續跟進個案並為其家人提供適切協助。該會又指，類似意外於在上月17日曾發生，一名26歲工人在油麻地公眾貨物裝卸區工作，被一綑吊運中的磚頭砸斃。不足一個月內，類似吊運意外再發生，可見業界對吊運安全沒有足夠的重視。
技工已婚遺4年幼子女
事發不足兩個半小時，大埔林村新屋排一個維修工場下午約3時，一名39歲姓邱男技工在一輛重約3噸的瀝青鋪路機底部進行維修工作時，鋪路機突然塌下，技工當場被壓中，頭部重創，昏迷送往大埔那打素醫院搶救，延至約3時半傷重死亡。據指技工已婚，遺下4名年幼子女。
孫玉菡昨出席出席職安健康頒獎典禮時回應說，對今次的工業意外深表難過，並致以深切慰問，指勞工處人員已到場調查，並向有關地盤發出暫時停工通知書，強調當局會嚴肅跟進，如有需要，會作出檢控。他提到，立法會正審議有關針對職安健罰則的法例，希望可獲盡快通過，修訂職安健條例、提高罰則，加強阻嚇力，讓僱員得到保障。