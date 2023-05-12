一日兩宗被蜂螫傷　專家4招教市民自保

本港今日(12日)一日內發生兩宗被蜜蜂螫傷事件，或令市民感到恐慌，若然在外遇上蜜蜂，應如何自保？《AM730》為大家整理4招由專家提出的自保方法。

蹲下並縮小被攻擊目標

攀山專家鍾建民接受《NowTV》訪問表示，應該立即蹲下，甚至是盡量用一些衣服、一些帽、有些東西，就是保護自己的頭，盡量蹲低身子，因亂跑會更加觸摸到牠四周的環境，會加劇地螫傷風險。

香港昆蟲學會副會長饒戈接受《有線新聞》訪問指，在無法離開的情況下，應找衣物和外套包著自己，特別保護我們的頭部和喉嚨，蹲、甚至伏在地上，縮小自己被攻擊的目標。

遠處看見應盡快離開

饒戈又指，若於遠處已見到蜜蜂，應盡快離開，但若然蜜蜂跟著離開，有可能只是聞到人體氣味感好奇，「這個時候不要拍打牠，因蜜蜂感覺生命受威脅才螫人」。