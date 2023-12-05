一時財困誤信假中介 警拘14人訛稱離港圖領380萬強積金

警方拘捕14人涉嫌詐騙強積金，涉款超過380萬元，單一最高金額超過30萬元，其中6人已被落案起訴，明年1月提堂，其餘被捕人獲准保釋候查。警方會繼續調查案件，調查方向包括所謂中介或經紀，不排除有更多人被捕。

提交虛假「港澳居民居住證」 訛稱北上定居

警方早前接獲一間強積金受託人公司報案，調查發現有強積金供款人提交虛假文件，包括虛假「港澳居民居住證」及於民政事務處作出的聲明，訛稱永久離開香港前往內地定居，以提早提取強積金供款，警方調查發現有被捕人未按聲明所指日期後離港，部分人更一直無離港。