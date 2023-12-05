熱門搜尋:
黃世澤 周庭 曾志健 C919 區議會選舉2023 恒生指數 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-05 17:27:20

一時財困誤信假中介 警拘14人訛稱離港圖領380萬強積金

分享：
警方拘捕14人涉嫌詐騙強積金，涉款超過380萬元，單一最高金額超過30萬元

警方拘捕14人涉嫌詐騙強積金，涉款超過380萬元，單一最高金額超過30萬元

警方拘捕14人涉嫌詐騙強積金，涉款超過380萬元，單一最高金額超過30萬元，其中6人已被落案起訴，明年1月提堂，其餘被捕人獲准保釋候查。警方會繼續調查案件，調查方向包括所謂中介或經紀，不排除有更多人被捕。

提交虛假「港澳居民居住證」  訛稱北上定居

警方早前接獲一間強積金受託人公司報案，調查發現有強積金供款人提交虛假文件，包括虛假「港澳居民居住證」及於民政事務處作出的聲明，訛稱永久離開香港前往內地定居，以提早提取強積金供款，警方調查發現有被捕人未按聲明所指日期後離港，部分人更一直無離港。

警方昨日（4日）採取行動，以詐騙及使用虛假文書罪拘捕104女，年齡介乎2653歲，報稱建築工人、文員、司機等，在他們住所檢獲強積金供款紀錄、銀行文件。

 

 

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察莫麗瓊表示，警方會繼續與強制性公積金計劃管理局保持緊密溝通及合作，打擊相關違法行為。 商業罪案調查科訛騙案調查組薛子劼高級督察今午（5日）簡介案件詳情時表示，今次被捕的14人分別為10男4女，年齡介乎26至53歲，他們報稱為建築工人、文員、司機等，涉嫌「詐騙」及「使用虛假文書」罪。

「中介」收取34成佣金

部分被捕人聲稱曾收到自稱中介或經紀的陌生來電，聲稱只要將個人資料提交給中介，就可申請提早提取強積金供款，被捕人因誤信騙徒或一時財困而犯案，完成後相關「中介」會收取34成佣金。

市民切勿輕信陌生來電游說

警方稱作虛假陳述提取強積金屬刑事罪行，相關行為可構成「行使虛假文書」、「詐騙」罪等，一經定罪最高可判處監禁14年，呼籲市民切勿以身試法。市民切勿輕信所謂中介及陌生來電游說作出犯法行為；亦要保障個人私隱，切勿輕易將個人資料及身份證明文件交予未經核實的第三方。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受