一款吹泡泡玩具有導致兒童窒息潛在危險 海關禁制出售

香港海關今日（16日）提醒市民留意一款不安全吹泡泡玩具，呼籲家長應立即停止讓兒童把玩該款吹泡泡玩具，如商戶如有出售該款玩具，亦應立即下架。

玩具的蓋子是可拆卸部件

海關人員早前從一間零售商試購一款吹泡泡玩具作安全測試。結果顯示該款玩具的蓋子是可拆卸部件，並未能通過相關安全測試，如兒童不小心吞下該蓋子，會有窒息的危險。海關亦發現該款玩具沒有附載安全規定要求關於可拆卸小部件的警示。另外，該款玩具未附有《玩具及兒童產品安全條例》（《條例》）所規定的識別標記及雙語警示或警告。