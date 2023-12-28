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2023-12-28 04:30:42
日報

一死兩傷港人韶關車禍 兩傷者骨折內臟受損

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港人韶關車禍 港人韶關車禍

3名港人周一在廣東韶關遇車禍，一死兩傷，兩名傷者正在韶關粵北人民醫院留醫，情況穩定，昨亦能與醫護交談，但有骨折和內臟受損暫未必適合轉送回港就醫。香港醫務衛生局長盧寵茂表示，現階段應交由當地緊急醫治，若有需要，特區政府在適當時候提供支援。

意外發生後，3名港人即被送往樂昌市第二人民醫院救治，當中1人經搶救最終不治，其餘一男一女傷者前晚已轉送到粵北人民醫院留院。

該院主任醫師、醫務科科長尹文化表示，2名傷者目前生命指數平穩，但情況較複雜和嚴重，涉及骨骼、腹腔和胸腔內臟，當中女傷者多處骨折，兩人內臟均有損傷，暫時仍在加護病房留醫；患者目前清醒，可與醫護人員交談，但由於內臟損傷，未能進食。

他指，現時兩名傷者不適合轉院，但院方會根據傷者的情況變化，適時調整醫療方案，如果傷者提出要轉回香港接受治療，醫護團隊會先評估傷勢是否合適，盡力協助，但暫時病人和家屬都未有提出有關要求。 

特區政府適時提供支援

醫務衛生局長盧寵茂昨出席公開活動後，被問及特區政府會否派專科醫生到當地支援，盧寵茂回應指當局關注事件，但目前最了解傷者情況的是當地的醫護人員，認為現階段應交由當地緊急醫治，若有需要，特區政府在適當時候提供支援。

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意外於前日中午發生，一輛載有5人，包括3名港人的韶關車牌私家車，沿535國道北行，駛至樂昌市坪石鎮梯子嶺村路段時，與對面線一輛東莞車牌私家車相撞。兩車司機經呼氣酒精檢測，排除酒駕，樂昌市政府指，初步調查相信是港人乘坐的私家車越線爬頭，與逆線私家車碰撞導致意外。

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