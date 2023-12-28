一死兩傷港人韶關車禍 兩傷者骨折內臟受損

3名港人周一在廣東韶關遇車禍，一死兩傷，兩名傷者正在韶關粵北人民醫院留醫，情況穩定，昨亦能與醫護交談，但有骨折和內臟受損暫未必適合轉送回港就醫。香港醫務衛生局長盧寵茂表示，現階段應交由當地緊急醫治，若有需要，特區政府在適當時候提供支援。

意外發生後，3名港人即被送往樂昌市第二人民醫院救治，當中1人經搶救最終不治，其餘一男一女傷者前晚已轉送到粵北人民醫院留院。

該院主任醫師、醫務科科長尹文化表示，2名傷者目前生命指數平穩，但情況較複雜和嚴重，涉及骨骼、腹腔和胸腔內臟，當中女傷者多處骨折，兩人內臟均有損傷，暫時仍在加護病房留醫；患者目前清醒，可與醫護人員交談，但由於內臟損傷，未能進食。