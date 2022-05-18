一田優惠日乘限聚放寬冀生意增8% 百貨生意因經濟環境未敢過分樂觀

半年一度的一田購物優惠日將於下周三(25日)起，一連七日於12間分店及12個特別展場同步開始，一田百貨行政總裁黃思麗表示，隨疫情回穩及社交距離措施逐步放寬，期望優惠日可令五月份營業額按年升8%至10%。不過她提到，首季營業額受疫情影響，百貨生意較疲弱，今年首3個月錄跌幅，至四月份才有按年雙位數增長，慶幸整體生意一至二月仍跑贏大市，勝於整體零售銷售數據；而消費券僅帶來短期幫助，在環球經濟陰霾下，冀下半年百貨生意「唔好跌咁多」。

上月恢復晚市堂食，黃思麗表示，首個周末超市明顯有雙位數跌幅，不過指出非人人每天也出街食飯，之後已回穩，形容市民消費逐步回復正常。被問到消費券的作用，她表示，首兩周看到短期推動生意，之後帶動力轉弱。

疫情令環球供應受影響，黃思麗指，空運成本上升4倍，海運也升2.5倍，加上各地產能受影響，致各項產品成本也上升，尤其以肉類明顯，最貴的一款升近四成，某些乾貨錄得輕微下跌，即使在少數商品上有提高價格，但維持員工加薪、日常開支成本，利潤仍受影響。

至於下半年預測，黃思麗表示，「已經唔諗第幾波疫情」，認為難以估計，但稱對經濟環境有些擔心，指出環球情況令人難以過分樂觀，稱僅希望百貨生意「唔好跌咁多啊，從艱辛返回平穩」。