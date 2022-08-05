一睹乾隆皇帝珍藏 香港故宮展出第二批國寶書畫

北宋畫家顧愷之臨摹的《洛神賦圖》曾為乾隆皇帝珍藏。

香港故宮文化博物館對外開放一個月，作為「特別展覽」的「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」展覽，繼首輪展出10幅珍品後，北京故宮再向香港借出另外15件國寶級古代書畫，包括清乾隆皇帝珍藏北宋摹本的《洛神賦圖》、傳為唐代書法家虞世南所書的《行書摹蘭亭序帖》、南宋書家馬遠的《水圖》等，展期至9月4日。

今次第二輪展期的15件書畫中，焦點展品要數由北宋畫家顧愷之臨摹的《洛神賦圖》。作品曾為乾隆皇帝珍藏，在清宮收藏的多件同名作品中被乾隆定為「洛神賦第一卷」，珍藏於御書房。

《蘭亭序帖》被譽為「書聖」、東晉書法家王羲之的真跡早已失傳，僅得摹本傳世。乾隆亦曾集合8件與「蘭亭」有關的書法，刻於圓明園亭柱、合稱為「蘭亭八柱」，今次將於香港故宮展出、傳為唐代書法家虞世南的《行書摹蘭亭序帖》，則被奉為「蘭亭八柱」之首。

另一件展品包括被視為中國畫史上江山勝景類主題繪畫代表作的《江山秋色圖》，傳為南宋宗室畫家趙伯駒所繪。至於南宋書家馬遠所繪的《水圖》則匯集12幅不同季節、時間、地點的水景；而每幅畫作上均有南宋寧宗皇后楊氏的題詠及鈐印，後世估計作品或為馬遠奉旨而繪。

今批15件書畫已於周三(3日)起在香港故宮展廳8展出，展期至下月4日；隨後須送回北京故宮及休眠至少3年，期間不能展出。