一票三展: 盡情享受書展、運動消閒博覽及零食世界

一年一度書展於7月19至25日灣仔會展舉行，年度主題為「兒童及青少年文學」，鼓勵大家「從香港閱讀世界: 童來悅讀少年時」，一同去探索閱讀嘅的奧妙之旅。同期亦會舉行「香港運動消閒博覽」及「零食世界」！一票三展，盡情享受「閱」、「動」、「食」的樂趣！中午12時前進場更可享港幣10元優惠價! (只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場。)
書展: 新設國際文化藝術廊及多場講座
為進一步推動香港成為中外文化藝術交流中心，今年書展新設由香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「國際文化藝術廊」*。展示來自多個國家及地區的文學及文化藝術展品，包括法國、匈牙利、瑞士、西班牙、韓國、汶萊等，讓廣大書迷對多國文化有更深入的認識。更會展出多位香港插畫師的作品及第四屆香港出版雙年獎的部分得獎圖書。展區亦設有工作坊，讓大眾親身體驗藝術及文化創作，務求更全面地推廣閱讀及文化交流。
國際文化藝術廊設計圍繞年度主題「兒童及青少年文學」，並劃分四大區域，包括：
- 「繪本奇幻國」：搜羅超過30個國家的繪本，讓大家細味世界各地的童書文化；並展示香港插畫師協會的精選圖書，展現本地插畫師的創作。
- 「文字遊戲區」：設有自選文字圖板讓大家選擇作家經典句子，可以上傳至社交媒體；還有活版印刷裝置，體驗昔日印刷技術；亦會展示香港出版雙年獎的得奬圖書。
- 「聲音驛站」：現場會播放由人聲或音樂演繹不同國家童詩的音檔，用另類方式展示文字的藝術。
- 「世界文藝館」：展示各個地區的獨特文化傳統，包括畫作、藝術品及玩具，例如：匈牙利會展示的巨型扭計骰，法國會帶來家傳戶曉的1.3米高的《小王子》像，科威特會帶來微型手作藝術品以及內蒙古的草原彩虹娃娃等。
今年書展繼續邀請兩岸及香港，以及世界各地的名作家為讀者帶來不同講座系列，場內有三百多場活動。大受家長及小朋友愛戴的「名人講故事」，繼續邀得眾多社會傑出人士向小朋友分享具教育意義的故事，講者包括香港資深教育家陳偉佳博士、華人置業行政總裁陳凱韻、妍亮生命慈善基金主席關心妍等。另外，還有受廣受歡迎的「名作家」及「英語及國際閲讀」講座系列等。（講座詳情及作家陣容請瀏覽：https://bit.ly/3riZjIC）
「文藝廊」展現悠久嶺南文化
「文藝廊」設有「年度主題作家」及「嶺南瑰寶．絢麗探索」兩大展區，「年度主題作家」展區將聚焦阿濃、周蜜蜜、韋婭、孫慧玲、梁望峯、潘明珠、潘金英、君比(已故)及何紫(已故)九位年度主題相關作家的精選書目及珍貴藏品。多位作家更會親臨書展，分享他們對兒童文學發展變遷的看法及寫作心得。另一展區會介紹嶺南文化的代表人物黃飛鴻，更會展示名家的書法作品及嶺南畫派的畫作，及非物質文化遺產廣彩瓷器，宣揚嶺南獨有的藝術文化。
「運動消閒博覽」大人細路放電好去處
今屆運動消閒博覽集合多款有益身心、具趣味性的運動、消閒產品及體驗。「運動大本營」設有多項運動體驗以及模擬遊戲，供市民免費試玩，包括今年創會90周年的香港遊樂場協會設置約4米高的流動繩網、互動拳擊沙包及VR划艇體驗；香港賽馬會帶來的賽馬運動體驗及1:1「金鎗六十」馬匹雕塑；捷斯香港滑板會提供的滑板體驗班及示範等。香港體育學院將展示多名精英運動員的珍貴物品，包括奧運得獎運動員張家朗、何詩蓓及李慧詩比賽或訓練時所使用的裝備及用品。而另一焦點之「棋樂無窮」展區，People On Board 樂在棋中與港鐵聯乘合作，推出以香港為主題的特色桌上遊戲。
喜愛日本文化的朋友不容錯過「日本館」！日本國家旅遊局會聯同14個日本縣市參展，展示豐富的日本傳統文化及景點介紹。多個日本縣市代表更會分享當地旅遊熱點，包括宮崎、沖繩、岐阜、德島、山陰山陽地區旅遊攻略等等，當然唔少得深得大家歡心的熊本熊。今年新參展的青森縣在會場設有約兩米高的睡魔燈籠，讓入場人士尤如置身於青森縣的睡魔祭，感受祭典熱鬧氣氛。
現場更有三位年青新一代香港三項鐵人港隊代表 -曾祥星、葉德朗和倫伯翹，及香港霹靂舞代表隊成員陳嘉怡的星級分享及表演，讓大家了解運動員的成長心路歷程。
（更多活動詳情請瀏覽：https://tinyurl.com/2wrm9vh8）
「零食世界」呈獻環球特色零食 定能滿足饞嘴的你
萬眾期待的「零食世界」匯集全球各地超過1,200款人氣零食，設六大主題區：「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，讓入場人士參觀選購。
焦點之一的「環球零食」區內搜羅全球各地富有特色的零食，包括韓國人氣手工胖馬卡龍及噴射子彈咖啡、由泰國直送的Fruiter椰青波波和榴槤/芒果冰條、Greenday水果蔬菜脆片；台灣必買伴手禮團時芥末山葵酥脆魚皮(香港獨家產品)、民雄金桔金桔酥等，讓大家一站式嘗盡各地美食，盡享旅行食買玩的開心體驗。現場亦設有一系列工作坊及活動，供入場人士參加。
（更多活動詳情請瀏覽：https://tinyurl.com/2p8nuzvx ）