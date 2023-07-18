一票三展: 盡情享受書展、運動消閒博覽及零食世界

一年一度書展於7月19至25日灣仔會展舉行，年度主題為「兒童及青少年文學」，鼓勵大家「從香港閱讀世界: 童來悅讀少年時」，一同去探索閱讀嘅的奧妙之旅。同期亦會舉行「香港運動消閒博覽」及「零食世界」！一票三展，盡情享受「閱」、「動」、「食」的樂趣！中午12時前進場更可享港幣10元優惠價! (只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場。)

書展 : 新設國際文化藝術廊及多場講座 為進一步推動香港成為中外文化藝術交流中心，今年書展新設由香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「國際文化藝術廊」*。展示來自多個國家及地區的文學及文化藝術展品，包括法國、匈牙利、瑞士、西班牙、韓國、汶萊等，讓廣大書迷對多國文化有更深入的認識。更會展出多位香港插畫師的作品及第四屆香港出版雙年獎的部分得獎圖書。展區亦設有工作坊，讓大眾親身體驗藝術及文化創作，務求更全面地推廣閱讀及文化交流。 國際文化藝術廊設計圍繞年度主題「兒童及青少年文學」，並劃分四大區域，包括： 「 繪本奇幻國 」：搜羅超過 30 個國家的繪本，讓大家細味世界各地的童書文化；並展示香港插畫師協會的精選圖書，展現本地插畫師的創作 。

「 文字遊戲區 」：設有自選文字 圖板讓大家選擇 作家經典句子，可以上傳至社交媒體； 還有 活版印刷裝置，體驗昔日印刷技術；亦會展示香港出版雙年獎的得奬圖書 。

「 聲音驛站 」：現場會播放由人聲或音樂演繹不同國家童詩的音檔，用另類方式展示文字的藝術。

「世界文藝館」：展示各個地區的獨特文化傳統，包括畫作、藝術品及玩具，例如：匈牙利會展示的巨型扭計骰，法國會帶來家傳戶曉的 1.3 米高的《小王子》像，科威特會帶來微型手作藝術品以及內蒙古的草原彩虹娃娃等。

今年書展繼續邀請兩岸及香港，以及世界各地的名作家為讀者帶來不同講座系列，場內有三百多場活動。大受家長及小朋友愛戴的「名人講故事」，繼續邀得眾多社會傑出人士向小朋友分享具教育意義的故事，講者包括香港資深教育家陳偉佳博士、華人置業行政總裁陳凱韻、妍亮生命慈善基金主席關心妍等。另外，還有受廣受歡迎的「名作家」及「英語及國際閲讀」講座系列等。（講座詳情及作家陣容請瀏覽：https://bit.ly/3riZjIC） 「文藝廊」展現悠久嶺南文化 「文藝廊」設有「年度主題作家」及「嶺南瑰寶．絢麗探索」兩大展區，「年度主題作家」展區將聚焦阿濃、周蜜蜜、韋婭、孫慧玲、梁望峯、潘明珠、潘金英、君比(已故)及何紫(已故)九位年度主題相關作家的精選書目及珍貴藏品。多位作家更會親臨書展，分享他們對兒童文學發展變遷的看法及寫作心得。另一展區會介紹嶺南文化的代表人物黃飛鴻，更會展示名家的書法作品及嶺南畫派的畫作，及非物質文化遺產廣彩瓷器，宣揚嶺南獨有的藝術文化。