一簽多行｜崔定邦不同意政策減旅客過夜意欲　反問「冇理由天水圍人出九龍玩要過夜」

深圳居民來港個人遊即日起恢復「一簽多行」簽注安排，並同時擴展至持居住證的深圳市非戶藉居民。對於有意見認為政策將減少旅客過夜意欲，旅遊促進會總幹事崔定邦直言今次受惠的都是深圳居民，反問他們來港又怎會過夜，笑言「都冇理由要天水圍人出九龍玩就要過夜」。

崔定邦接受《am730》查詢指，不同意恢復「一簽多行」會減低旅客過夜意欲的說法，強調政策是針對深圳居民，本身他們要過夜不難，只是來港交通相對方便，笑指從西九龍站乘搭高鐵往深圳福田只需14分鐘，在尖沙咀往天水圍就需要約一小時，「成日講笑去羅湖快過去天水圍，你都冇理由要求住天水圍嘅人出九龍玩要過夜。」

旅發局數字顯示，今年首9個月不過夜的內地旅客現時佔近1,400萬人次，人均消費約1,200元，政府預料訪港人次會增加一倍。崔定邦相信數字屆時不止翻倍，又指出要吸引旅客便不應有針對他們的前設，「覺得好玩自然會嚟香港」，呼籲市民要對好玩的香港有信心。

倡仿深圳設口岸免費巴士吸客

自去年恢復通關以來，深圳口岸不時有免費穿梭巴士接載北上港人前往各大商場或景點。崔定邦建議本港亦可仿傚有關做法，例如趁本月工展會安排免費巴士接載訪港旅客來往香園圍管制站及會場，冀以不太貴的成本製造消費。