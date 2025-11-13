一諾中學涉收38萬留位費僅退9.5萬　校長等2人涉串謀欺詐184萬元被捕

私校「一諾中學（九龍塘）」早前涉「雙重學籍」等校政混亂醜聞，10月起被教育局正式「釘牌」。(資料圖片/Google圖片)

私校「一諾中學(九龍塘)」早前涉「雙重學籍」等校政混亂醜聞，10月起被教育局正式「釘牌」，有家長懷疑為子女繳交款項後，未能取回全部款項。警方早前接獲相關報案，經深入調查後今日拘捕一名36歲本地男子及一名44歲本地女子，涉嫌串謀欺詐，據了解兩人分別為校長祁文迪和學校關聯公司的前董事兼股東趙璽。

受害人總損失額達184萬元

一諾中學(九龍塘)早前有學生懷疑持有雙重學籍事件，校方被教育局拒絕註冊申請，有家長懷疑為子女繳交款項後，未能取回全部款項。警方表示，早前接獲多個報案指深水埗區一間學校以辦學為理由，向多名家長收取建校費，並承諾如有學生退學，該筆建校費將會退還家長，但有關學校其後結束營運，報案人卻未能取回全數退款，懷疑受騙，總損失金額約184.5萬元。