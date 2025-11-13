一諾中學涉收38萬留位費僅退9.5萬 消息：警拘校長及關聯董事涉欺詐

私校「一諾中學（九龍塘）」早前涉「雙重學籍」等校政混亂醜聞，10月起被教育局正式「釘牌」，有家長懷疑為子女繳交款項後，未能取回全部款項。消息稱，一名36歲男子及一名44歲女子涉嫌串謀行騙及欺詐，被警方西九龍重案組拘捕。據了解，他們為校長祁文迪和學校關聯公司的前董事兼股東趙璽。《am730》正向警方及教育局查詢事件。

涉「雙重學籍」等醜聞被「釘牌」

