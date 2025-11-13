熱門搜尋:
本地
2025-11-13 17:41:11

一諾中學涉收38萬留位費僅退9.5萬 消息：警拘校長及關聯董事涉欺詐

私校「一諾中學（九龍塘）」早前涉「雙重學籍」等校政混亂醜聞，10月起被教育局正式「釘牌」。(資料圖片/Google圖片)

私校「一諾中學（九龍塘）」早前涉「雙重學籍」等校政混亂醜聞，10月起被教育局正式「釘牌」，有家長懷疑為子女繳交款項後，未能取回全部款項。消息稱，一名36歲男子及一名44歲女子涉嫌串謀行騙及欺詐，被警方西九龍重案組拘捕。據了解，他們為校長祁文迪和學校關聯公司的前董事兼股東趙璽。《am730》正向警方及教育局查詢事件。

涉「雙重學籍」等醜聞被「釘牌」

一諾中學（九龍塘）早前有學生懷疑持有雙重學籍事件，校方被教育局拒絕註冊申請，有家長懷疑為子女繳交款項後，未能取回全部款項。據了解，警方西九龍重案組調查後，拘捕一名36歲男子及一名44歲女子，涉嫌串謀行騙及欺詐。消息說，被捕的36歲男子是學校的校長，他與另一名女子，在今日早上7時許被警員拘捕。

據了解，警方接報，有報案人稱去年年尾為子女報讀該校，需要支付38萬港元留位費、行政費和雜費等，並承諾這些費用在學生畢業後和轉校的時候可以退回。報案人的子女在今年2月入讀，其後於6月，報案人收到學校校長通知，學校擁有權轉變，學生可以選擇留校或轉到其他學校，學校會退回上述費用，但報案人只收到9.5萬元退款。報案人多次致電校長查詢退款但無結果，於是前往警署報案。
 

